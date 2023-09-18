Фил Спенсер купил PS5, но в продаже был только бандл с Horizon Forbidden West

Фил Спенсер купил PS5 в прошлом году, но в продаже был только комплект с Horizon Forbidden West: об этом стало известно из внутреннего электронного письма, всплывшего среди документов судебного процесса между Microsoft и FTC.
Этот обмен сообщениями является частью реакции Microsoft на аппаратное обеспечение PS5 и повышение цены, и действительно, Спенсер отмечает, что он не смог приобрести обычную PlayStation 5, поскольку такой бандл был навязан ему Sony.
Высказывания главы Microsoft Gaming следует интерпретировать в свете ценовой политики, проводимой PlayStation, которая в этом случае подняла стоимость консоли до 549 долл.
Хотя читать о том, как босс Xbox купил PS5, несколько странно, мы уже давно знаем, что Фил Спенсер - заядлый геймер и играет с самыми разными продуктами, не ограничивая себя рамками экосистемы Microsoft.
Напротив, он часто делает искренние комплименты конкурентам - отношение, которое всегда высоко ценилось фанатами и которое не пошатнулось даже в самые сложные моменты судебного процесса с FTC.
Я почти бандлов не видел, в основном пустые. Бандл с хорайзеном вообще только у диджитал версии я помню. Что искал, то и нашел. Фил старый уже, не умеет пользоваться Амазоном.
Комп и смартфон заняты Vampire Survivors
У меня была обычная дисковая с запретным Западом. С год назад был популярен бандл