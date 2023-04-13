Геймплейный ролик Horizon Forbidden West: Burning Shores демонстрирует новую боевую механику ©

До запуска Horizon Forbidden West: Burning Shores осталось всего несколько дней, и до сих пор Guerrilla и Sony предлагали лакомые кусочки новой информации, рассказывая о новой Машине, известной как Waterwing, некоторые подробности, касающиеся ее истории и сеттинга, некоторых технических обновлениях и многом другом.

Теперь также был выпущен новый геймплейный ролик, посвященный в первую очередь боям. Примерно за минуту он показывает, как Элой сражается с парой машин в пышной вулканической среде, с демонстрацией нескольких новых боевых механик, таких как способность сбивать врагов с ног, чтобы временно обездвижить их, что также, кажется, включает в себя QTE.

Недавно Sony также выпустила трейлер, посвященный бонусам за предварительный заказ расширения.

Horizon Forbidden West: Burning Shores выйдет 19 апреля эксклюзивно для PS5. Игроки смогут получить к нему доступ только после завершения основного сюжета основной игры.