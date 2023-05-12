Громозев из Horizon Forbidden West получил симпатичную фигурку

Одним из самых удивительных аспектов серии Horizon являются ее меха-динозавры, и компания Good Smile Company только что выпустила новый набор пластиковой модели одного из самых знаковых динозавров, доступный для предварительного заказа.
Набор Громозев от бренда Moderoid компании Good Smile обойдется в 70 долларов.
Horizon Forbidden West в настоящее время доступна для PS5 и PS4. Недавно мы узнали, почему Guerilla Games перешли от Killzone к серии Horizon.
Детская игрушка, какой-то "робот трансформер", за 70 долларов.))