Громозев из Horizon Forbidden West получил симпатичную фигурку ©

Одним из самых удивительных аспектов серии Horizon являются ее меха-динозавры, и компания Good Smile Company только что выпустила новый набор пластиковой модели одного из самых знаковых динозавров, доступный для предварительного заказа.

Набор Громозев от бренда Moderoid компании Good Smile обойдется в 70 долларов.

Horizon Forbidden West в настоящее время доступна для PS5 и PS4. Недавно мы узнали, почему Guerilla Games перешли от Killzone к серии Horizon.