Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7 532 оценки

Громозев из Horizon Forbidden West получил симпатичную фигурку

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butcher69
Новости

Одним из самых удивительных аспектов серии Horizon являются ее меха-динозавры, и компания Good Smile Company только что выпустила новый набор пластиковой модели одного из самых знаковых динозавров, доступный для предварительного заказа.

Набор Громозев от бренда Moderoid компании Good Smile обойдется в 70 долларов.

Horizon Forbidden West в настоящее время доступна для PS5 и PS4. Недавно мы узнали, почему Guerilla Games перешли от Killzone к серии Horizon.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
TAPAKAH222

Детская игрушка, какой-то "робот трансформер", за 70 долларов.))

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