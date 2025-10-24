Guerrilla потратила кучу денег на создание племен в Horizon Forbidden West

Guerrilla Games вложила в разработку Horizon Forbidden West значительное количество времени и ресурсов, потратив на проект более $200 млн. Однако в недавних судебных документах арт-директор студии наконец-то раскрыл, что значительная часть этих средств пошла на исследования для создания племен.

Это стало известно в ходе тяжбы между Sony и Tencent, в которой японский гигант обвинил китайскую компанию в плагиате Horizon Zero Dawn. В рамках своей юридической защиты Sony представила более 20 страниц документов, рассказывающих об обширной художественной и культурной работе над франшизой.

Ян-Барт ван Бик, арт-директор Guerrilla Games, рассказал, что для каждого из племен в игре требовались руководства по стилю объемом от 60 до 200 страниц. В этих документах скрупулезно описывалось все: от физических особенностей и одежды до архитектуры и аксессуаров, характерных для каждой культурной группы во вселенной Horizon Forbidden West. Создавая игру, разработчики потратились на исследования и даже наняли антропологов для изучения реальных культур. Главной целью было создать для каждого племени аутентичную эстетику, отражающую как его биомы, так и уникальную культурную самобытность.

В качестве примера уровня детализации Ван Бик привел племя Нора, при создании одежды которого использовалось особое сочетание меха, кожи и металлических пластин, а также декоративные элементы - вышивка, перья и повторно используемые материалы. Каждое дизайнерское решение, от цветов до материалов, было призвано «усилить культурную идентичность и повествование игры».

Все эти усилия по разработке, включающие обширные антропологические исследования, частично оправдывают высокую стоимость Horizon Forbidden West. Такие инвестиции свидетельствуют о растущей сложности и высоких затратах, требуемых для создания детализированных открытых миров, которые задают визуальный и повествовательный стандарт для современных ААА-игр.