Horizon Forbidden West: Complete Edition получила возрастной рейтинг в Сингапуре ©

IMDA, сингапурская рейтинговая комиссия, добавила Horizon Forbidden West: Complete Edition для PS5 в свою базу данных, вероятно, в ожидании официального анонса от Sony PlayStation и Guerrilla Games.

В информационном листе указано, что это сборник, который, как можно предположить, будет включать в себя Horizon Forbidden West и расширение Burning Shores, выпущенное исключительно на PS5 в апреле. В отличие от базовой игры, она была отнесена к категории М18, то есть для взрослой аудитории, из-за сексуальных отсылок.

«Horizon Forbidden West Complete Edition — это сборник, содержащий оригинальную приключенческую игру Horizon Forbidden West и расширение Horizon Forbidden West: Burning Shores. Действие происходит на постапокалиптической Земле. Главная героиня Элой отправляется на запад, чтобы обнаружить источник загадочного сигнала и найти способ восстановить Землю», — говорится в описании, предложенном IMDA.

Классификация IMDA вместе с рейтингом и довольно полным информационным листом предполагает, что официальный анонс Horizon Forbidden West Complete Edition может произойти относительно очень скоро.

Идеальной витриной для подобного анонса может стать новый выпуск State of Play, и в этом смысле это напоминает нам и в некотором смысле подтверждает слух, высказанный на прошлой неделе журналистом Джеффом Граббом, который сообщил, что, по словам его источников, Sony скоро анонсирует новую презентацию.