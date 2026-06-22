Horizon Forbidden West Complete Edition впервые получила максимальную скидку 50% в Steam

Приключенческий экшен Horizon Forbidden West Complete Edition впервые стал доступен со скидкой до 50% в Steam в рамках стандартной « акции посреди недели».

Horizon Forbidden West Complete Edition включает основную игру и дополнение Burning Shores, а также цифровые бонусные материалы расширенного издания.

Игра Horizon Forbidden West Complete Edition продолжает историю Horizon Zero Dawn, предлагая игрокам исследование постапокалиптического мира, населённого механическими существами, с акцентом на сюжет, открытые локации и боевую систему с использованием различных видов оружия и тактики.

ПК-версия проекта была встречена в целом положительно: критики и игроки отмечали высокое качество визуальной части и масштаб мира, однако часть аудитории указывала на отдельные технические проблемы на старте, включая оптимизацию и стабильность работы на некоторых конфигурациях. Несмотря на это, игра закрепилась как один из заметных релизов PlayStation на ПК и получила устойчивую пользовательскую базу в Steam.

Аттракцион невиданной щедрости завершится 25 июня — в день старта летней распродажи Steam, где акция на игру, вероятно, может быть продлена.