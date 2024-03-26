Horizon Forbidden West на ПК страдает от сильного падения FPS в катсценах

Многие хвалят оптимизацию Horizon Forbidden West на ПК, которая действительно оказалась лучше средней, но проблемы все же есть. В частности, многие игроки замечают резкое падение fps во время сюжетных сцен, и это происходит на самых разных конфигурациях ПК.

На форуме Steam много жалоб на другие проблемы с производительностью, которые выходят за рамки этой проблемы. Некоторые игроки считают, что это возможная проблема "утечки памяти", которая приводит к постепенной потере производительности со временем. В Horizon Forbidden West есть несколько сюжетных сцен, как простых, так и довольно сложных, например, где показаны насыщенные сражения с различными NPC и роботами. В такие моменты производительность может упасть до, на удивление, ниже 10 fps.

По словам одного из пользователей, который играет в Horizon на Radeon RX 6600, Ryzen 5 5500, 16 ГБ и SSD, ему пришлось столкнуться с этой проблемой и после изучения различных форумов он понял, что это происходит на компьютерах разного уровня.

В такой конфигурации в Horizon Forbidden West вполне можно получить 60 fps, даже без использования апскейлера или динамического разрешения. Но, к сожалению, часто случается так, что при запуске определенной сцены игра работает с 60 fps, а затем падает до 20 fps.



К тому же я и другие игроки заметили, что чем больше NPC в сцене, тем хуже ситуация. В Horizon Forbidden West есть один эпизод, в ходе которого происходит противостояние, и мне пришлось смотреть всю длинную сцену с частотой около 10 fps, что было довольно мучительно.

По данным Guerrilla Games и Nixxes Software, для 1080p, средних настроек и 60 fps рекомендуется RTX 3060. А учитывая, что ее аналогом является RX 6600, можно сказать, что она соответствует заявленным требованиям.

Благодаря мониторингу MSI After Burner можно увидеть, что в таких ситуациях энергопотребление падает почти вдвое и возвращается к норме только тогда, когда камера фокусируется на Элой, что приводит к повышению производительности. Эти падения проходят с примерно 105 Вт до 60 Вт за одну секунду (в случае RX 6600), что приводит к снижению производительности.

Кроме того, в некоторых местах на карте без видимых причин наблюдается повышенная нагрузка. В зоне с обломками машин есть одна из них, гигантская, и вам придется пройти под ней. Этот небольшой путь вызывает огромную потерю производительности, которая устраняется, как только вы проходите под ней.

Пока что разработчики никак не прокомментировали все эти жалобы на Horizon Forbidden West, из-за которых игра даже потеряла свой рейтинг в Steam. Хотелось бы надеяться, что специалисты Nixxes Software осведомлены о существовании этой проблемы и уже готовят специальное исправление для ее решения.