Horizon Forbidden West получила патч с добавлением функции энергосбережения на PS5

Guerrilla Games выпустила обновление для Horizon Forbidden West, которое добавляет поддержку «Режим энергосбережения» на PS5. Это небольшой патч без нового контента, но он важен для игроков, которые хотят снизить энергопотребление во время игры.

Режим энергосбережения достигается за счёт некоторого снижения качества изображения или частоты кадров, поскольку игре приходится снижать некоторые настройки для уменьшения энергопотребления. Эту опцию можно включить в системных настройках PS5 и использовать глобально или только для выбранных игр.

На практике это ещё один признак того, что Sony всё активнее внедряет энергосберегающий профиль на своих консолях, и Horizon Forbidden West пополнила ряды игр PlayStation Studios, поддерживающих эту функцию.

Можно также взглянуть на это в более широком смысле: для некоторых геймеров это незначительная деталь, но для Sony это тестирование более широкой стратегии управления энергопотреблением для экосистемы PS5. Подобная функция может быть полезна не только сегодня, но и в будущем для тестирования более энергоэффективных режимов.