Horizon Forbidden West сравнили на PlayStation 5 и PC - разницы почти нет

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits, специализирующемся на анализе игровой графики, появилось видео, в котором сравнили графику версий Horizon Forbidden West для PC и PS5, подтвердив то, о чем уже сообщала Digital Foundry, а также показав поразительное сходство между консолью Sony и платформой Windows в сравнении "лоб в лоб".

В ролике подтверждается, что в Horizon Forbidden West на PC используются те же пресеты, что и в режиме разрешения на PlayStation 5, разница лишь в качестве текстур и фильтрации - что весьма необычно, если учесть огромную разницу в цене между двумя этими платформами.

По сути, реальная разница в визуальном восприятии заключается в способности определенных конфигураций запускать игру со скоростью 60 fps и выше, сохраняя при этом максимальную детализацию, используя для этого, возможно, даже основные преимущества поддерживаемых технологий апскейлинга. Еще одно интересное сравнение - время загрузки и "Быстрое перемещение". Кроме того, приводится сравнение частоты кадров в секунду на разных видеокартах.

В итоге можно сказать, что разработчики из Nixxes отлично справились со своей работой, создав порт Horizon Forbidden West на PC, тем самым в очередной раз доказав огромный опыт и талант команды разработчиков, которую Sony присоединила к себе в 2021 году.