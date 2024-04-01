Horizon Forbidden West сравнили на PlayStation 5 и PC - разницы почти нет

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits, специализирующемся на анализе игровой графики, появилось видео, в котором сравнили графику версий Horizon Forbidden West для PC и PS5, подтвердив то, о чем уже сообщала Digital Foundry, а также показав поразительное сходство между консолью Sony и платформой Windows в сравнении "лоб в лоб".
В ролике подтверждается, что в Horizon Forbidden West на PC используются те же пресеты, что и в режиме разрешения на PlayStation 5, разница лишь в качестве текстур и фильтрации - что весьма необычно, если учесть огромную разницу в цене между двумя этими платформами.
По сути, реальная разница в визуальном восприятии заключается в способности определенных конфигураций запускать игру со скоростью 60 fps и выше, сохраняя при этом максимальную детализацию, используя для этого, возможно, даже основные преимущества поддерживаемых технологий апскейлинга. Еще одно интересное сравнение - время загрузки и "Быстрое перемещение". Кроме того, приводится сравнение частоты кадров в секунду на разных видеокартах.
В итоге можно сказать, что разработчики из Nixxes отлично справились со своей работой, создав порт Horizon Forbidden West на PC, тем самым в очередной раз доказав огромный опыт и талант команды разработчиков, которую Sony присоединила к себе в 2021 году.
врут как дышат.
Не повторяйся
Стандарно как и всегда, разница лишь в разрешении, дальности прорисовки, + на ПК имеется возможность отрегулировать мыло, высокий фпс сохраняя при этом максимальную детализацию и трассировка лучей.
Я что-то вдруг не понял откуда так много отрицательных отзывов. Мне очень даже понравилась как первая часть так и вторая. Конечно же желания влить свою "толерантность" в игру это уже перебор. Прошел всю игру.
Геймплей хороший, не дает скучать.
Квесты логичные и более менее интересные.
Прокачка не нудная, не душная, просит развивать.
Эквип красивый, разнообразный, большое количество.
Персонажи отличные, прям приятно слушать их разговоры, поручения, рассказы.
Звуковое сопровождение тоже на высоте, к битвам добавляет эпичности.
Атмосфера прям переносит игрока в этот мир, очень затягивающая.
Даже в простых квестах из-за атмосферы и эмоциям персонажей создает сильный эффект погружения.
Интрига расследования и новых знаний так же создает сильный эффект для игрока, погружает.
Графика создает завораживающие виды, очень приятная картинка для глаз.
Оптимизация не сказал бы что хорошая, просадки FPS на RX 6700 XT как на минималках так и на максималках серьезно заставляет задуматься. В некоторых локациях от 20 до 60 выдает. Ну для начала нормально, доработают и все исправят.
Баги есть текстурные только как заметил, провалиться или пройти сквозь некоторые из них, но очень редко попадаются.
Эпических разворотов событий более чем один наверное многовато и даже банально, как будто чуть чуть не успели, не доработали, устали от большой работы разработчики ))
Я бы дал все таки 9 баллов игре это уверенно 100%, скорее всего 9.5 баллов.
"сравнили на PlayStation 5 и PC - разницы почти нет "
Так для ПК ничего нового и не добавили)))) + - портировали тоже самое с PS
Так по словам же местных диванных экспертов на пс5 20 фпс и 720р кое как!! Переделывайте тест!!
ничего удивительного, большинство портов с консолей так, не первое поколение
А если нет разницы зачем платить больше?)
Да и текстуры там лишь частично лучше, а вот HDR странно местами работает на ПК, засветов много.
HDR идентичный на ПК и ПС
99% дело в дисплеях на которых люди запускали.
HDR по разному откалиброван, поэтому в большинстве случаев отличается.
Настройки отличаются. Но сам по себе одинаковый он
https://www.youtube.com/watch?v=Kw8JuZEl8M0
У меня нет, те же настройки дают разный эффект, возможно HDR для ПК по другому нужно выставить. Ну с другой стороны, в е равно на PS5 наиграно 60 часов с момента выпуска, так что, маловероятно, что начну на ПК, как минимум надо пройти на PS5, все же 60 часов, это почти пол года игры.
Да, только на плойках играли в 30 кадров, сейчас в 70 и выше))
Качественная и оптимизированная игра, которая реально является ААА продуктом, был счастлив пройти этот шедевр! Ждём тусиму и после ластуху.
эта игра является не ААА продуктом, а продуктом разве что жизнедеятельности фемок, которую вам с лопаты скармливают, а вы орете какой это шедевр.
Скучная история сильной пухлощёкой лесбушки, которая спасает мир. Кроме графона в игре вообще ничего нет. Открытый мир просто для галочки. Никаких мини игр нет, как в той же RDR 2010. В той игре случайный выстрел агрил всех против тебя, вешал розыск. А тут всем пофиг, стрелы даже никого не коцают в лагере. Какая-такая физика и реализм в игре с бюджетом в 200 миллионов? Вы че с дуба рухнули. Заданий по поиску и устранению конкретной цели или доставке её живьем тоже нету. Лагерь патрулировать нельзя как в той же RDR ночью с собакой. Очередной проходняк в красивой обертке с повесточкой.
джапон-сша туристо - облако морали.. Они оч.заботливо относятся к пользователям и по этой причине отключили (нафик) любые противоречащие повестке дня действия. Вдруг кто острый предмет не туды тыкать начнет, аль не в тех. Обсуждать как еб.нуть по Палестине ЯО повестка разрешает, обсуждать кто жахнул по Хиросиме - ужо нет. И т.д. и т.п.
разницы почти нет
Какая может быть значительная разница, если сначала создают для соснолей, потом портируют на пк? Всё будет примерно одинаковым, пока консоли существуют. Точка.
Красивые игры, спору нет, вот только души в них нет, одна оболочка, даже играть не тянет, единственное что понравилось из современных игр Sony, это God of War, остальное души не имеет, ах да, кажется еще про Days Gone забыл, тоже прекрасная игра. Остальное пустота без души и смысла. На приставках PS1, PS2, Игр было больше и в них была душа и желание играть, они не отпускали тебя. На PS 3 игр было гораздо меньше уже, но игры тоже были с душой, прекрасные и увлекательные. Вот и пришло то время, когда на PS4 и PS5 игр стало очень мало, играть в них стало не интересно, а игры которые увлекают и не отпускают тебя, можно пересчитать по пальцам одной руки! Игровая индустрия буксует и топчется на одном месте, выпуская убогие и бесполезные игры сервисы, в которых нету души, нет желания играть, индустрия глохнет и только слепой это не видит ине хочет в это верить, так же касается это и голливуда, где хороших фильмов, тоже можно пересчитать по пальцам одной руки!
хз, насчет первой части согласен, даж из-за неё не хотел играть в форбиден вест, однако вторая часть мне зашла и пока есть желание в неё возвращаться.
Ластуха 2 хоть и есть повестки 10 мин, но игра шикарная, геймплей, сюжет, персонажи - супер! Гораздо лучше 1 части!
Они первую пускай на ПК доделают и вторую выпустят, есть что то в них, но один раз можно пройти и не более. А в старые игры я переигрываю по многу раз и не надоедает!
Великолепная игра, душевная, и красивая. Могут на западе, могут! Дай бог им здоровья и процветания.
Ты слова перепутал. Не душевная, а душная.
Чего в ней душевного?
Сейчас бы всерьёз воспринимать комменты от:
Атмосфера пост-апокалипсиса, оригинальные и опасные враги, харизматичная главная героиня, интересные персонажи и квесты, оптимизация и графика, все это здесь прекрасно, и сделано с душой, в этом фантастическом игровом мире хочется остаться навсегда!
Фанатик жирной лесбушки порвался😆😂