Horizon Forbidden West уже исполнилось 3 года. Разработчики празднуют, а геймеры смеются: "пришло время для ремастера"

18 февраля 2022 года дебютировала Horizon Forbidden West. Guerrilla Games решили скромно отпраздновать третий день рождения игры. Команда опубликовала сообщение, в котором разработчики поблагодарили сообщество за поддержку.
Horizon Forbidden West вышkf 3 года назад! Это было незабываемое путешествие с момента запуска Horizon Forbidden West, и наше сообщество сделало его еще более особенным!
Последняя инициатива PlayStation, связанная с ремастерами еще не устаревших игр, привела к появлению целого ряда шуток под новостями, в которых игроки подчеркивают одно — пришло время для ремастера или ремейка.
Уже 3 года!? Это должно означать, что нам следует ожидать ремастер, не так ли?
Грядёт ремастер.
Пришло время для ремейка, да, Guerilla?
Не могу дождаться Horizon Forbidden West Remaster 😍
Ребята, пришло время для ремастера.
Это, конечно, шутки, но ситуация показывает всю абсурдность ситуации. В последнее время PlayStation выпускает на рынок множество ремастеров, поэтому геймеры просто смеются над новыми анонсами. На самом деле, никто не будет особенно удивлен, если ремастерированная версия Horizon Forbidden West появится на устройствах Sony следующего поколения.
Пора делать ремастер ремастера, а то уже третий год пошел оригинальной игре.
ремастер выглядит хуже оригинала но есть у ремастера и один существенный плюс он на видяхах 4gb выдает нормальные текстуры а вот в оригинале мыло дичайшее
Жаль что VR версия не вышла без VR вот там графика просто шикарная.
претензия не была понята
Чудесный ответ))) версия ВиАр вышла без ВиАР Упал)))
Видяхи 4 GB, VR без VR, ты из какой то альтернативной вселенной?
Смех смехом а ведь и правда сделают.))))
И? Ты то к этому какое отношение имеешь?
Ты шо на всех обиделся?
Ну шутки шутками, а если серьезно то:
Если отталкиваться от этих дат, то можно предположить что, в этом году может состояться анонс 3-й части.
Вроде бы Forbiden West хоть и продалась большим тиражом, но вроде по сравнению с первой частью, затраты на производство были большими. Игра хоть и вышла в плюс, но соотношение затрат и прибыли были не такими большими как это было с первой частью. Плюс ввиду низких показателей с VR игрой во вселенной Horizon, а так же анонсов других игр по вселенной Horizon включая работу над сериалом..... Возможно и будет анонс в этом году, но что-то подсказывает мне что она получиться как Ragnarok, с минимальными изменениями по сравнению с предыдущей частью.
Оригинал до сих пор выглядит более чем достойно.
Мы увидим хорошие новые игры (и фильмы) только тогда, когда разработчики забудут слово "ремастер".
и "повестка"))
Кто про что, а вшивый про баню.
Наоборот, раз сейчас делают почти одно Г, донат.помойки и прочее, цветастое, пусть новички набивают руку на ремастерах и ремейках, раз старые разработчики все поуходили уже и новое, хорошее не можете сделать, часто проваливается. Просто надо переиздавать игры из 80-х, 90-х, начала нулевых, а не не из 10-х, 20-х.....
Пусть делают перезапуск, как последний Saints Row - смена содержания при похожей обёртке.
Если суровый дядька верхом на робозавре и с рыжей секси на плече сменит девочкины фанфики о "прогрессивных дикарях" и их лесбо-мессии, то я возможно всё таки поиграю в этот "Горизонт":)
Три года — это, конечно, не 10 лет, как у некоторых культовых игр, но Horizon Forbidden West уже успела стать "классикой" для мемов. Разработчики празднуют юбилей, а геймеры шутят: "Пора бы уже ремастер для ремастера!" Видимо, в мире игр три года — это как 30 в собачьих годах: пора обновлять графику, добавлять лутибоксы и выпускать Deluxe Edition с бонусным артом. Главное, чтобы к ремастеру не пришлось ждать еще три года!
Смешные.
А для фильма ремейк выйдет?
Что-то ваще не смешно- студии тупо паразитируют на этой теме, и если в редких случаях это оправданно, то большинство ремастеров- просто жажда лёгкой наживы.
Незабываемое путешествие началось через 4 дня.
Если предыдущие ремастеры оправдали ожидания по полученной прибыли, то и на данную игру ждите "улучшение".
Пора бы уже
Давно пора. Уже десять петиций исписал🤣
Конечно пришло время для ремастера, без повестки.
У них там ремастер на ремастере сидит и ремастером погоняет.
кто эту часть прошёл ? круче чем 1 часть ?
эммм... нууу... я ожидал большего, успокоился после того как увидел как первая часть в альфа тесте выглядела, и после этого все вопросы испарились, пока издатель видит смысл в реюзе ассетов и уменьшении затрат на разработку всеми способами, привкус вторичности не убрать. Один из понравившился портов, и порты которые необходимо было продать, наверное, это ,Days Gone, 1 Spider Man, Returnal, ПК Цуссима и то, только потому, что Япония смотрела на Сони вот с таким лицом, это лицо нависало над всеми менеджерами, Сео, главами компани, рабами если они сделают калл :
Это еще вчера было надо. Еще ж не все перешли на версию Pro, да и владельцев новеньких 5090 надо порадовать. Тут даже делать особо ничего не надо, подшаманить над игрой, чтоб 5090 аж зажужжала + волшебное слово Remaster - значит визуал улучшился и апгрейд был оправдан.
жду очень 3 часть
Ага а компы с палочками ремастер выдержут? Там оптимизация страдает, но и графон ого го.
Вот, если бы не эта баба-свин, то игра вполне неплохая. Она мне напоминает какую то страшную, совковую кухарку со сковородкой без мозгов. Почему нельзя было вставить в игру женщину, наподобие прекрасной Йеннифэр 🤔 // New Show
И кому как ремастеры мешают. Или люди одичали от безделья и ищют любой повод г.овна на вентилятор понакидывать.
Наверно ждут, когда сони игры начнут выпускать. Желательно новые. Желательно по ip, на которые уже болт положили. Ну и ремастер бладборн.