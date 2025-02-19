Horizon Forbidden West уже исполнилось 3 года. Разработчики празднуют, а геймеры смеются: "пришло время для ремастера"

18 февраля 2022 года дебютировала Horizon Forbidden West. Guerrilla Games решили скромно отпраздновать третий день рождения игры. Команда опубликовала сообщение, в котором разработчики поблагодарили сообщество за поддержку.

Horizon Forbidden West вышkf 3 года назад! Это было незабываемое путешествие с момента запуска Horizon Forbidden West, и наше сообщество сделало его еще более особенным!

Последняя инициатива PlayStation, связанная с ремастерами еще не устаревших игр, привела к появлению целого ряда шуток под новостями, в которых игроки подчеркивают одно — пришло время для ремастера или ремейка.

Уже 3 года!? Это должно означать, что нам следует ожидать ремастер, не так ли?

Грядёт ремастер.

Пришло время для ремейка, да, Guerilla?

Не могу дождаться Horizon Forbidden West Remaster 😍

Ребята, пришло время для ремастера.

Это, конечно, шутки, но ситуация показывает всю абсурдность ситуации. В последнее время PlayStation выпускает на рынок множество ремастеров, поэтому геймеры просто смеются над новыми анонсами. На самом деле, никто не будет особенно удивлен, если ремастерированная версия Horizon Forbidden West появится на устройствах Sony следующего поколения.