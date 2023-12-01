Игроки Horizon Forbidden West помогают посадить более полумиллиона деревьев

В прошлом году, когда Sony PlayStation рекламировала Horizon Forbidden West, компания обещала, что если вы разблокируете специальный игровой трофей, то не только получите новое блестящее игровое достижение, но и поможете восстановить наш мир, посадив дерево.
В новом видеоролике мы увидели результаты этой кампании. Было посажено около 600 000 деревьев, что позволило восстановить 1800 акров земли. Так что, если вы пошли и получили достижение, можете быть уверены, что оно немного помогло.
интересно, что лучше, выйти на улицу и посадить одно дерево, или сидеть пердеть в кресле и посадить 100 деревьев...
но в этом то и суть! я хочу сидеть-пердеть и посадить дерево одновременно!
Прикольно придумали.
Ужасная дерьмовая мыльная игра принесла хоть что то полезное миру.
Респект людям которые взяли такую инициативу на себя. Дизреспект разработчикам.
Хорошая игра. Не шедевр, но вполне компетентный продукт.
Игра так себе, на один раз. С пивом потянет. Единственное, там убойный графоний и отличная оптимизация. На этом плюсы заканчиваются.