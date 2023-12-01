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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7.2 688 оценок

Игроки Horizon Forbidden West помогают посадить более полумиллиона деревьев

butcher69
Новости

В прошлом году, когда Sony PlayStation рекламировала Horizon Forbidden West, компания обещала, что если вы разблокируете специальный игровой трофей, то не только получите новое блестящее игровое достижение, но и поможете восстановить наш мир, посадив дерево.

В новом видеоролике мы увидели результаты этой кампании. Было посажено около 600 000 деревьев, что позволило восстановить 1800 акров земли. Так что, если вы пошли и получили достижение, можете быть уверены, что оно немного помогло.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Richard Simons

интересно, что лучше, выйти на улицу и посадить одно дерево, или сидеть пердеть в кресле и посадить 100 деревьев...

10
Bart Oss

но в этом то и суть! я хочу сидеть-пердеть и посадить дерево одновременно!

0
Кей Овальд

Прикольно придумали.

6
вупсич пупсич

Ужасная дерьмовая мыльная игра принесла хоть что то полезное миру.
Респект людям которые взяли такую инициативу на себя. Дизреспект разработчикам.

-13
DmitriyKats

Хорошая игра. Не шедевр, но вполне компетентный продукт.

8
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Игра так себе, на один раз. С пивом потянет. Единственное, там убойный графоний и отличная оптимизация. На этом плюсы заканчиваются.

0