Инсайдер заверил, что ПК-версия Horizon: Forbidden West Complete Edition выйдет в течение ближайших двух недель

Надежный инсайдер Billbil-kun сообщил новые сведения о ПК-версии Horizon: Forbidden West. По словам практически безошибочного информатора, игра выйдет на ПК в течение ближайших 15 дней.
Заодно он дал ссылку на сообщение о японском ритейлере, согласно которому Horizon: Forbidden West Complete Edition (с цифровым саундтреком, артбуком и комиксом) поступит в продажу 6 октября. Но Billbil никак не стал комментировать эту новость и похоже, что он сам пока не уверен в точной дате
Как видно, в списке отсутствует расширение Burning Shores. Это может означать, что его не будет и в издании для ПК (но вероятно, что список просто не полный).
Horizon Forbidden West вышла в феврале 2022 года на PS4 и PS5, а дополнение Burning Shores было выпущено только на PS5 в апреле текущего года.
Как то не правдоподобно, такие релизы анонсируются заранее обычно, появляются страницы, предзаказы, а тут тишина.
¯\_(ツ)_/¯
О чем я и говорил, сделали анонс и игра выйдет только в 2024, а не в течении двух недель.
первая часть не топ но прошел до конца. Можно и во вторую....
Точно, завтра пойду качать
Немного не так, 6ого полное издание на пс5, а в начале сл. года на пк
Почему бы и нет. Я бы даже сыграл.
Сразу было понятно что невыйдет через 2 недели это бред полный там паук 2 на носу и ещё пара тройку игр. Ожидаемо в январе или феврале
Если это правда и она выйдет на днях, опять молча и опять без какой либо внятной рекламной кампании от сони, то в стиме снова будет онлайн в 3 калеки, а сони будет удивляться, как же так произошло, почему их шедевр никто не покупает на пк
Это одиночные игры, какая им разница что там будет 3 человека онлайн, если продаж будет десятки тысяч и больше?
А они хоть раз удивлялись? 🤔
Наоборот же сказали, что ПК продажи их радуют и поэтому портировать будут дальше
ну я про продажи и имел в виду, ясно-понятно, что на одновременный онлайн им наплевать, но когда он мизерный в момент старта продаж, очевидно, что и продаж этих очень мало