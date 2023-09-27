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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7.1 580 оценок

Инсайдер заверил, что ПК-версия Horizon: Forbidden West Complete Edition выйдет в течение ближайших двух недель

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butcher69
Новости

Надежный инсайдер Billbil-kun сообщил новые сведения о ПК-версии Horizon: Forbidden West. По словам практически безошибочного информатора, игра выйдет на ПК в течение ближайших 15 дней.

Заодно он дал ссылку на сообщение о японском ритейлере, согласно которому Horizon: Forbidden West Complete Edition (с цифровым саундтреком, артбуком и комиксом) поступит в продажу 6 октября. Но Billbil никак не стал комментировать эту новость и похоже, что он сам пока не уверен в точной дате

Как видно, в списке отсутствует расширение Burning Shores. Это может означать, что его не будет и в издании для ПК (но вероятно, что список просто не полный).

Horizon Forbidden West вышла в феврале 2022 года на PS4 и PS5, а дополнение Burning Shores было выпущено только на PS5 в апреле текущего года.

2
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
OculusMortem

Как то не правдоподобно, такие релизы анонсируются заранее обычно, появляются страницы, предзаказы, а тут тишина.

8
SoftExpert

¯\_(ツ)_/¯

2
OculusMortem SoftExpert

О чем я и говорил, сделали анонс и игра выйдет только в 2024, а не в течении двух недель.

0
romero52

первая часть не топ но прошел до конца. Можно и во вторую....

2
Scorpion_GamePlay

Точно, завтра пойду качать

2
Adam992
1
Sogiking

Немного не так, 6ого полное издание на пс5, а в начале сл. года на пк

1
Кей Овальд

Почему бы и нет. Я бы даже сыграл.

0
Punisher1

Сразу было понятно что невыйдет через 2 недели это бред полный там паук 2 на носу и ещё пара тройку игр. Ожидаемо в январе или феврале

0
JIoMTuK

Если это правда и она выйдет на днях, опять молча и опять без какой либо внятной рекламной кампании от сони, то в стиме снова будет онлайн в 3 калеки, а сони будет удивляться, как же так произошло, почему их шедевр никто не покупает на пк

-2
AlexFullBeast
Если это правда и она выйдет на днях, опять молча и опять без какой либо внятной рекламной кампании от сони, то в стиме снова будет онлайн в 3 калеки

Это одиночные игры, какая им разница что там будет 3 человека онлайн, если продаж будет десятки тысяч и больше?

а сони будет удивляться, как же так произошло, почему их шедевр никто не покупает на пк

А они хоть раз удивлялись? 🤔

Наоборот же сказали, что ПК продажи их радуют и поэтому портировать будут дальше

0
JIoMTuK
Это одиночные игры, какая им разница что там будет 3 человека онлайн, если продаж будет десятки тысяч и больше?

ну я про продажи и имел в виду, ясно-понятно, что на одновременный онлайн им наплевать, но когда он мизерный в момент старта продаж, очевидно, что и продаж этих очень мало

2