Команда Guerrilla собиралась отказаться от механики полетов в Horizon Forbidden West из-за ограничений PS4 ©

Команда Guerrilla Games рассматривала возможность отказа от летающих машин в Horizon: Forbidden West из-за аппаратных ограничений PS4, которые оказались серьезным препятствием для реализации этой игровой механики.

Об этом рассказал директор студии Ян-Барт ван Бик во время выступления на Develop: Brighton, рассказывая о трудностях разработки Horizon: Forbidden West на двух консолях разных поколений. Как мы знаем, в итоге команде это удалось.

Почти до последнего момента мы не знали, сможем ли мы поддерживать механику полетов на PlayStation 4. Мы спрашивали себя: "Стоит ли полностью исключить эту функцию из игры? Это привело бы к катастрофе". Но в конце концов мы сделали это: мы принесли часть кода в жертву богам!

Энджи Сметс (Angie Smets), руководитель отдела стратегии разработки, рассказала о трудностях разработки Horizon Forbidden West на двух совершенно разных по аппаратному обеспечению консолях. В частности, перед командой стояла амбициозная задача — безупречно запустить игру на PS4 и в то же время сделать версию для PS5, способную продемонстрировать все достоинства консоли.

В первой части проекта было очень сложно сфокусироваться на PS5 и поднять планку качества, а во второй половине было очень сложно заставить PS4 догнать нас.

"Мы хотели, чтобы на каждом скриншоте Horizon была видна разница, - добавил технический директор Мишель ван де Леув (Michiel van de Leeuw), - облака, растительность, ткань, кожа, и мы должны были рассмотреть все эти элементы и понять, что мы можем сделать, потому что если вы делаете скриншот, вы всегда должны быть в состоянии определить, какая это версия".