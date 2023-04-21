Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7.1 504 оценки

Локации Horizon Forbidden West: Burning Shores сравнили с реальными местами

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butcher69
Новости

Действие серии Horizon происходит в мире будущего, стертом с лица земли после катастрофы, но все еще сохраняющем признаки прежней цивилизации. Блогер ElAnalistaDeBits поиграл в последнее дополнение Burning Shores и сделал подробное видео сравнение локаций игры и реальных мест, на которых они основаны.

Действия дополнения разворачиваются в постапокалиптическом Лос-Анджелесе и городские руины города и его окрестностей крайне детализированы.

Результат этих усилий продемонстрировал мастерство и внимание к деталям Guerrilla Games, команды разработчиков, которая действительно добилась огромных успехов со времен Killzone, особенно в плане художественного видения своих игр.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Nimlis

Ого, в новости плеер YouTub’a 🙂

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RkeeppeR

Проделана тяжелая работа над переносом зданий таких масштабов в игру и переделывая их под апокалипсис, жаль сама игра не очень на сколь знаю, поиграть пока не удалось(

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