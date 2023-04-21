Локации Horizon Forbidden West: Burning Shores сравнили с реальными местами ©

Действие серии Horizon происходит в мире будущего, стертом с лица земли после катастрофы, но все еще сохраняющем признаки прежней цивилизации. Блогер ElAnalistaDeBits поиграл в последнее дополнение Burning Shores и сделал подробное видео сравнение локаций игры и реальных мест, на которых они основаны.

Действия дополнения разворачиваются в постапокалиптическом Лос-Анджелесе и городские руины города и его окрестностей крайне детализированы.

Результат этих усилий продемонстрировал мастерство и внимание к деталям Guerrilla Games, команды разработчиков, которая действительно добилась огромных успехов со времен Killzone, особенно в плане художественного видения своих игр.