Metacritic изменит модерацию пользовательских оценок после ревью-бомбинга Horizon Forbidden West: Burning Shores ©

Metacritic отреагировала на недавний ревью-бомбинг Horizon Forbidden West Burning Shores.

DLC Burning Shores для Horizon Forbidden West вышло на прошлой неделе, и многие хвалили его визуальное оформление и плавность игрового процесса. Однако один сюжетный момент привел к тому, что игру разбомбили на Metacritic.

Теперь, в заявлении для Eurogamer, Metacritic и Fandom подтвердили, что им известно об "оскорбительных и неуважительных отзывах о Horizon Forbidden West Burning Shores", и заявили, что "в настоящее время развивают [свои] процессы и инструменты, чтобы ввести более строгую модерацию в ближайшие месяцы".

Вот заявление Metacritic/Fandom относительно ревью-бомбинга Horizon Forbidden West Burning Shores в полном объеме:

Fandom - это место принадлежности для всех фанатов, и мы очень серьезно относимся к доверию и безопасности в сети на всех наших сайтах, включая Metacritic. Metacritic знает об оскорбительных и неуважительных отзывах о Horizon Forbidden West Burning Shores, и у нас действует система модерации, отслеживающая нарушения наших условий использования. Наша команда рассматривает каждое сообщение о нарушениях (включая, но не ограничиваясь расистскими, сексистскими, гомофобными, оскорбительными для других пользователей и т.д.), и если нарушения имеют место, отзывы удаляются. В настоящее время мы совершенствуем наши процессы и инструменты, чтобы ввести более строгую модерацию в ближайшие месяцы.

Хотя Fandom не уточнил, как будут выглядеть эти новые инструменты и процессы, обнадеживает тот факт, что компания серьезно относится к бомбардировке отзывов на своем сайте и будет стремиться к улучшению модерации отзывов в будущем. Между тем, несколько "обзоров" Burning Shores уже были удалены с сайта за нарушение условий использования.