Metacritic изменит модерацию пользовательских оценок после ревью-бомбинга Horizon Forbidden West: Burning Shores

Metacritic отреагировала на недавний ревью-бомбинг Horizon Forbidden West Burning Shores.
DLC Burning Shores для Horizon Forbidden West вышло на прошлой неделе, и многие хвалили его визуальное оформление и плавность игрового процесса. Однако один сюжетный момент привел к тому, что игру разбомбили на Metacritic.
Теперь, в заявлении для Eurogamer, Metacritic и Fandom подтвердили, что им известно об "оскорбительных и неуважительных отзывах о Horizon Forbidden West Burning Shores", и заявили, что "в настоящее время развивают [свои] процессы и инструменты, чтобы ввести более строгую модерацию в ближайшие месяцы".
Вот заявление Metacritic/Fandom относительно ревью-бомбинга Horizon Forbidden West Burning Shores в полном объеме:
Fandom - это место принадлежности для всех фанатов, и мы очень серьезно относимся к доверию и безопасности в сети на всех наших сайтах, включая Metacritic. Metacritic знает об оскорбительных и неуважительных отзывах о Horizon Forbidden West Burning Shores, и у нас действует система модерации, отслеживающая нарушения наших условий использования. Наша команда рассматривает каждое сообщение о нарушениях (включая, но не ограничиваясь расистскими, сексистскими, гомофобными, оскорбительными для других пользователей и т.д.), и если нарушения имеют место, отзывы удаляются. В настоящее время мы совершенствуем наши процессы и инструменты, чтобы ввести более строгую модерацию в ближайшие месяцы.
Хотя Fandom не уточнил, как будут выглядеть эти новые инструменты и процессы, обнадеживает тот факт, что компания серьезно относится к бомбардировке отзывов на своем сайте и будет стремиться к улучшению модерации отзывов в будущем. Между тем, несколько "обзоров" Burning Shores уже были удалены с сайта за нарушение условий использования.
Животные. А как на счет того, что пропагандирующие и расхваливающие лгбт-скверну тоже оскорбляют натуралов? Ведь ровно также, как порицание повесточки они расценивают за оскорбление чувств лгбт-швали, также и повсеместная и неуместная пропаганда этого дерьма считается для натуралов оскорблением. Надеюсь, республиканцы придут к власти и разгонят это сборище фриков, которые меняют пол детям с садика!
У вас есть доказательства того, что они удаляют адекватную критику повестки, а не откровенную гомофобию?
Ну как показали продажи Lust of Ass 2 то хавают и добавки просят.
Ды нет, как раз показали что не очень то хавают. Всего 10 лямов продаж за 2 года для главного экза сони это очень мало. Рагнарек вон за несколько месяцев уже 11 собрал
Серьёзно ?
Я думал там мультов 17 минимум, неожиданно честно говоря
у них гомофобия и домогательства это то, что ты не так посмотрел на них лол. о чём речь вообще?
Тогда пусть удаляют негативные обзоры на Days Gone с содержанием типа "Главный герой - белый гетеро мужик"
Будто раньше они не удаляли плохие отзывы, в целом ничего нового.
Давно пора запретить оценки ниже 10 для щидевров сони
Сами фанаты такие игры до небес поднимают, а потом, чуть что, готовы ставить минимальные оценки из-за обиды. Можно вспомнить игру Метро, когда фанаты из-за эксклюзива EGS, побежали снижать оценки прошлым частям.
фиговый пример. метро внаглую убрали перед выходом, забрав возможность купить. по делу cpaли разрабов.
но как же классно, что до сих пор ни один эксклюзив эпиков не окупился))))))))))))))
Собссенно, чего и стоило ожидать.
Забавляет, что Metacritic опять меняет подход к отзывам игроков из-за очередного эксклюзива Сони. Никакого давления, Сони ником образом не давит на Metacritic, чтобы у её эксклюзивов не было плохих оценок.
Тут дело не в Sony, а в том, что люди пишут в своих обзорах.
я не думаю, что там даже давить надо. в том же метакритик могут работать те же шизоиды с 99 полами и обижаться на правду
Бедная, маленькая никому неизвестная кампания Сони испугалась каких-то там оценок.....
опять сони пожаловались модерацией метакритик, а то сколько игр ревью бомбили и никакой новости от их модерации не было, какие же лицемеры )
Прогнулись!!!
Сони компания govna как всегда
А когда "бомбят" десятками из 10 это конечно ДРУГОЕ и не надо модерировать)))
свобода слова по омэрикански
Зачем тогда критика? или она должна быть только такого рода - что не понравиласье или например скучная, и на этом все?
Уверен, что там удаляют откровенную гомофобию, а критиковать за повестку можно.
Это не критика про Элой, а откровенная гомофобия. Наказывать нужно жестко гомофобов.
ахахаха ну-ка примеры где кто критикует за повестку и потом его не поливают гoвнoм, не банят и не отменяют? ну-ка
У сони опять пердак разорвало,такая же хрень помнится была с the last of us 2,как говорится деньги не пахнут,кого волнует чьё то мнение.
Раньше это называли "правдивая оценка", а сейчас ревью момбингом. О времена, о нравы!
Ну ничего, через годик выйдет стиме. Там им и напихают
Правильно делают. Нужно больше адекватных оценок, а не всякой фигни, типа "0 из 10" или "10 из 10".