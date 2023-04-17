На PS5 стала доступна предзагрузка дополнения Horizon Forbidden West: Burning Shores ©

Те, кто предварительно заказал дополнение Burning Shores для Horizon: Forbidden West, теперь могут загрузить его на свою PS5. По информации PlayStation Game Size, размер дистрибутива в Европе составит около 16,7 ГБ, а в Японии - 14,921 ГБ. Стоит отметить, что это значительно больше, чем The Frozen Wilds, DLC для Horizon: Zero Dawn, которое весит 9 ГБ.

Не забудьте, что первое DLC к Horizon: Forbidden West будет эксклюзивным для консоли нового поколения, другими словами, никакой PS4. В магазине PS Store его цена составляет $19.99 и, помимо нового сюжетного приключения, включает в себя два косметических предмета в качестве эксклюзивных бонусов.

Для доступа ко всему содержимому дополнения Burning Shores, выход которого запланирован на 19 апреля на PS5, потребуется пройти основную кампанию.