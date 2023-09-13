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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7.1 571 оценка

Надежный инсайдер рассказал о скором релизе ПК-версии Horizon Forbidden West Complete Edition

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butcher69
Новости

Судя по всему, компания Sony Interactive Entertainment придерживается своей стратегии, согласно которой игры для Playstation должны оставаться эксклюзивными в течение нескольких лет, прежде чем они станут доступны на ПК. Руководитель Playstation Джим Райан подтвердил это в интервью японскому изданию Famitsu еще в мае.

Несколько дней назад в сингапурском органе классификации появилось объявление, в котором упоминалось Horizon Forbidden West Complete Edition, которая будет выпущена на PS5. Вероятно, речь идет о версии, содержащей базовую игру и платное DLC Burning Shores.

Некоторые поклонники также задавались вопросом, будет ли ПК-версия игры выпущена одновременно с PS5-версией. Тем более что Джефф Грабб пустил слух о возвращении State of Play в сентябре этого года, что могло бы стать подходящим моментом для объявления о выпуске PC-версии.

Согласно информации от надежнейшего инсайдера billbil-kun, следующим эксклюзивом Playstation, выходящим на ПК, будет Horizon Forbidden West Complete Edition. Игра будет доступна, как обычно, в Steam и Epic Games Store.

Точной даты выхода игры инсайдер не смог назвать, но по его мнению игра выйдет менее чем через месяц.

51
65
Комментарии: 65
Ваш комментарий
Nifize

и бесплатно

22
Сyberpunk

не надо

22
Protocol10

даже если будут платить мне чтобы поиграл, не надо. Игра слишком каловая и приторно-лубочными картонками вместо проработанных живых персов. По сути в сони сидели маркетологи и думали как сделать для галочки дежурный продукт-опенворлд по канонам юбисофт, никакой идейности и творчества в игре нет, школьные фантазии про робозавров.

-2
Kenn1y Protocol10

Всяко лучше большинства подобных.

3
Omnia Smirnow Kenn1y

Ты хочеш получить это?

1
hamshut Omnia Smirnow

Можно просто не играть в это бредовое дополнение) А так, сама игра очень даже ничего, с меняющимися ходами, не скучная и не сильно напрягающая неким однообразием. Мне зашла на пс5, при чем я даже не играл в первую часть.

0
DenisVTR

А что нить поинтереснее у них там не нашлось?

Какая же...как бы это описать, типичная ааа пустышка была первая часть, сомневаюсь что в этой чет поменялось

10
Кроллег

В первой хоть мир воспринимался в новинку. Во второй "Вау-эффект" от мира уже пропал, но проработка лучше не стала. Только бои с мехозаврами чуть стали интереснее, за счёт большего количества отстреливаемых компонентов (и за счёт того, что некоторые надо умудриться отстрелить до убийства мехозавра), но на одних боях в открытом мире далеко не уедешь.

1
Joker978

Лучше бы Цусиму выпустили.

7
Tiktotayou124

Я и первую-то с трудом допрошёл.

Даже почти второстепенные квесты не проходил, т.к. они "внезапно" ещё душнее сюжетных.
Хотя по правде сказать лорная часть у игры весьма хороша. Другое дело, что она скрывается за душнейшим геймплеем (имхо).

Не могу сказать что сам по себе геймплей плох, он скорее просто - на специфического любителя.

6
Rimasted

Все таки Sony странные ребята. Лучше бы God of War Ragnarok портанули. Чем больше тянут, тем больше людей забывает, тем меньше продажи и необходима будет реклама, на которую тратить деньги не будут.

5
DmitriyKats

Еще даже год не прошел с релиза Бога Войны.

3
muxamor2011

они еще ничего не портанули. лишь какой то чувак заявил что якобы собираются.

0
алексей 2903

Хорошая новость но верится с трудом что выйдет на ПК так скоро

4
-zotik-

игре почти 2 года

1
jax baron

я тоже жду.

0
0ncnjqybr

Честно говоря, никаких эмоций.

Хочу bloodborne и демонов, это последние хорошие экзы. Остальное неинтересно или уже портировано.

4
Alex Row

Хз- чёт мне кажется, что бладика на ПК не будет вообще( Учитывая, какой интерес к соулс-играм вызвал Элден- Ринг, было бы глупо под шумок не портировать бладик и не срубить бабла с игроков, которые открыли и осилили этот жанр. Но раз это не сделали раньше, значит есть какие-то подводные камни.

2
Krio_ru

Ну такое конечно… Первую не смог осилить то. Надеялся на Цусиму :(

3
jax baron

чё там осиливать всё просто.

0
UnchangingElder

Ну и нах? Цусиму давайте. Пора пошинковать в капусту островное ОПГ, будучи островным ОПГшником

3
Glodus Muspell

Очень хочется поиграть. Первая была замечательная

1
spaMER_ID

Чем?

-2
DmitriyKats spaMER_ID

Лором как минимум.

0
spaMER_ID DmitriyKats

Это максимум, больше там ничего нет.

-1
DmitriyKats spaMER_ID

Найти игру с хорошо проработанным лором, который мне будет интересно изучать - это уже лично для меня большая ценность. Мне и геймплей нравится.

1
Glodus_mc spaMER_ID

Сюжетом, геймплеем, и всем остальным. Приятная девушка главная героиня, но во втором она стала не привлекательной, но это можно терпеть

0
StrelitziaReg
State of Play в сентябре этого года, что могло бы стать подходящим моментом для объявления о выпуске PC-версии.

Не будет так. Потому что сраки повзрываются. Я так же ждал ретчета на ПК. А он после стейт оф плей через несколько дней сделали тихо анонс.

1
NarkoSky

Режим ожидаемости включен.

1
Kuzko

Да, 100% будет, и 100% скоро, жду не дождусь!

1
oozzii68

Игра хорошая то? а то первая часть показалось душной, часа 3-5 поиграл и снес от скуки в игре

0
вупсич пупсич

Нет, всё одно.
Любителям "специфического" геймплея зайдет. Но для широких масс это соевая куча.

3
Кибербананька

Сюжетно — дичь. Гемплейно — средне, МонХан получше будет.

-2
0ncnjqybr

То же самое, унылая гриндилка. Сюжет и персонажи - конченое толерастическое болото.

-2
-zotik-

ну она лучше во всё 1 и сложнее. но сюжет такая же наркомания, концовка конечно...

-2
-zotik- 0ncnjqybr

где ты там гринд увидел?

-2
Real Slim Shady

Первую бы часть этой "духоты" пройти, Assasin's Creed нервно курит в сторонке... Даже она так меня не душила.

0
Кроллег

Хех, я когда начал Forbidden West, после пролога и того, как увидел, какого размера карта, переключился ВНЕЗАПНО на относительно старых ассассинов. Впервые прошёл Unity (в своё время ниасилил, хоть и начинал раза три-четыре) и перепрошёл Rogue.

Если от игры переключаешься на ассассинов - это уже что-то да значит.

1
DmitriyKats

Первая Хорайзон на 100 процентов проходится за 100 с небольшим часов (с учётом DLC). Чтобы пройти последних Ассасинов на 100 процентов, нужно потратить 150 и более часов...

0
Dixon_V

Верится в это с трудом,т.к между эсклюзивами и и релизами на ПК проходить 2-3 года а то и больше

0
Павел32ру

Days gone. Вроде и 2-х лет не прошло.

0
Dixon_V Павел32ру

Действительно на Плойке вышла в 2019 а на ПК в 2021, но блин какая же это отличная игра жаль что ее недооценили, и продолжения не будет

1
Kenn1y Dixon_V

Ну по геймплею обычная, сюжет тоже н блещет, а ещё в игре про зомби их не разносит в куски.

-2
StingerV

хорошая новость, чем скорее тем лучше, пк лучшая платформа для игр

0
-Al-ex-

Картинка сделала мой день! Сеструха Коляна из реальных пацанов.)))

0
Alex Safonov

ураааа!

0
Случайный Игрок

Это было очевидно

0
ConfusedCheburashka

А я только плойку ради этого купил..

0
Kenn1y

А чего так рано, ещё даже консольную не прошёл, пусть хотя бы ещё пару лет подождут.

-1
Kalter2077

Да как-то пофиг

-1
Talendor3

с модами можно будет и поиграть

-2
Shеpard

Нам такого лгбт мусора на царской платформе не надо. Пускай и дальше остается консольным эксклюзивом.

-3
Qwenn

на твоей "царской" платформе мусора еще больше чем на всех консолях вместе взятых

-4
Mystik_86

вангую, выйдет в январе 2024 года

-3
FlufflePuff

Мне не нравится ее жирная морда. Да вот так по живому. Зато правда.

-3
Odesseet

Сомневаюсь конечно в достоверности сказанного,но было бы здорово

-5
muxamor2011

+- полтора года с релиза прошло. так что почему бы и нет.

0
NIGERША

Там можно трахать бомжей?

-6
PuserG

С такими пожеланиями тебе в скайрим) Ставь мод на секс, мод на Элой, а бомжей и так в игре хватает)

0