Надежный инсайдер рассказал о скором релизе ПК-версии Horizon Forbidden West Complete Edition ©

Судя по всему, компания Sony Interactive Entertainment придерживается своей стратегии, согласно которой игры для Playstation должны оставаться эксклюзивными в течение нескольких лет, прежде чем они станут доступны на ПК. Руководитель Playstation Джим Райан подтвердил это в интервью японскому изданию Famitsu еще в мае.

Несколько дней назад в сингапурском органе классификации появилось объявление, в котором упоминалось Horizon Forbidden West Complete Edition, которая будет выпущена на PS5. Вероятно, речь идет о версии, содержащей базовую игру и платное DLC Burning Shores.

Некоторые поклонники также задавались вопросом, будет ли ПК-версия игры выпущена одновременно с PS5-версией. Тем более что Джефф Грабб пустил слух о возвращении State of Play в сентябре этого года, что могло бы стать подходящим моментом для объявления о выпуске PC-версии.

Согласно информации от надежнейшего инсайдера billbil-kun, следующим эксклюзивом Playstation, выходящим на ПК, будет Horizon Forbidden West Complete Edition. Игра будет доступна, как обычно, в Steam и Epic Games Store.

Точной даты выхода игры инсайдер не смог назвать, но по его мнению игра выйдет менее чем через месяц.