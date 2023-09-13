Надежный инсайдер рассказал о скором релизе ПК-версии Horizon Forbidden West Complete Edition

Судя по всему, компания Sony Interactive Entertainment придерживается своей стратегии, согласно которой игры для Playstation должны оставаться эксклюзивными в течение нескольких лет, прежде чем они станут доступны на ПК. Руководитель Playstation Джим Райан подтвердил это в интервью японскому изданию Famitsu еще в мае.
Несколько дней назад в сингапурском органе классификации появилось объявление, в котором упоминалось Horizon Forbidden West Complete Edition, которая будет выпущена на PS5. Вероятно, речь идет о версии, содержащей базовую игру и платное DLC Burning Shores.
Некоторые поклонники также задавались вопросом, будет ли ПК-версия игры выпущена одновременно с PS5-версией. Тем более что Джефф Грабб пустил слух о возвращении State of Play в сентябре этого года, что могло бы стать подходящим моментом для объявления о выпуске PC-версии.
Согласно информации от надежнейшего инсайдера billbil-kun, следующим эксклюзивом Playstation, выходящим на ПК, будет Horizon Forbidden West Complete Edition. Игра будет доступна, как обычно, в Steam и Epic Games Store.
Точной даты выхода игры инсайдер не смог назвать, но по его мнению игра выйдет менее чем через месяц.
и бесплатно
не надо
даже если будут платить мне чтобы поиграл, не надо. Игра слишком каловая и приторно-лубочными картонками вместо проработанных живых персов. По сути в сони сидели маркетологи и думали как сделать для галочки дежурный продукт-опенворлд по канонам юбисофт, никакой идейности и творчества в игре нет, школьные фантазии про робозавров.
Всяко лучше большинства подобных.
Ты хочеш получить это?
Можно просто не играть в это бредовое дополнение) А так, сама игра очень даже ничего, с меняющимися ходами, не скучная и не сильно напрягающая неким однообразием. Мне зашла на пс5, при чем я даже не играл в первую часть.
А что нить поинтереснее у них там не нашлось?
Какая же...как бы это описать, типичная ааа пустышка была первая часть, сомневаюсь что в этой чет поменялось
В первой хоть мир воспринимался в новинку. Во второй "Вау-эффект" от мира уже пропал, но проработка лучше не стала. Только бои с мехозаврами чуть стали интереснее, за счёт большего количества отстреливаемых компонентов (и за счёт того, что некоторые надо умудриться отстрелить до убийства мехозавра), но на одних боях в открытом мире далеко не уедешь.
Лучше бы Цусиму выпустили.
Я и первую-то с трудом допрошёл.
Даже почти второстепенные квесты не проходил, т.к. они "внезапно" ещё душнее сюжетных.
Хотя по правде сказать лорная часть у игры весьма хороша. Другое дело, что она скрывается за душнейшим геймплеем (имхо).
Не могу сказать что сам по себе геймплей плох, он скорее просто - на специфического любителя.
Все таки Sony странные ребята. Лучше бы God of War Ragnarok портанули. Чем больше тянут, тем больше людей забывает, тем меньше продажи и необходима будет реклама, на которую тратить деньги не будут.
Еще даже год не прошел с релиза Бога Войны.
они еще ничего не портанули. лишь какой то чувак заявил что якобы собираются.
Хорошая новость но верится с трудом что выйдет на ПК так скоро
игре почти 2 года
я тоже жду.
Честно говоря, никаких эмоций.
Хочу bloodborne и демонов, это последние хорошие экзы. Остальное неинтересно или уже портировано.
Хз- чёт мне кажется, что бладика на ПК не будет вообще( Учитывая, какой интерес к соулс-играм вызвал Элден- Ринг, было бы глупо под шумок не портировать бладик и не срубить бабла с игроков, которые открыли и осилили этот жанр. Но раз это не сделали раньше, значит есть какие-то подводные камни.
Ну такое конечно… Первую не смог осилить то. Надеялся на Цусиму :(
чё там осиливать всё просто.
Ну и нах? Цусиму давайте. Пора пошинковать в капусту островное ОПГ, будучи островным ОПГшником
Очень хочется поиграть. Первая была замечательная
Чем?
Лором как минимум.
Это максимум, больше там ничего нет.
Найти игру с хорошо проработанным лором, который мне будет интересно изучать - это уже лично для меня большая ценность. Мне и геймплей нравится.
Сюжетом, геймплеем, и всем остальным. Приятная девушка главная героиня, но во втором она стала не привлекательной, но это можно терпеть
Не будет так. Потому что сраки повзрываются. Я так же ждал ретчета на ПК. А он после стейт оф плей через несколько дней сделали тихо анонс.
Режим ожидаемости включен.
Да, 100% будет, и 100% скоро, жду не дождусь!
Игра хорошая то? а то первая часть показалось душной, часа 3-5 поиграл и снес от скуки в игре
Нет, всё одно.
Любителям "специфического" геймплея зайдет. Но для широких масс это соевая куча.
Сюжетно — дичь. Гемплейно — средне, МонХан получше будет.
То же самое, унылая гриндилка. Сюжет и персонажи - конченое толерастическое болото.
ну она лучше во всё 1 и сложнее. но сюжет такая же наркомания, концовка конечно...
где ты там гринд увидел?
Первую бы часть этой "духоты" пройти, Assasin's Creed нервно курит в сторонке... Даже она так меня не душила.
Хех, я когда начал Forbidden West, после пролога и того, как увидел, какого размера карта, переключился ВНЕЗАПНО на относительно старых ассассинов. Впервые прошёл Unity (в своё время ниасилил, хоть и начинал раза три-четыре) и перепрошёл Rogue.
Если от игры переключаешься на ассассинов - это уже что-то да значит.
Первая Хорайзон на 100 процентов проходится за 100 с небольшим часов (с учётом DLC). Чтобы пройти последних Ассасинов на 100 процентов, нужно потратить 150 и более часов...
Верится в это с трудом,т.к между эсклюзивами и и релизами на ПК проходить 2-3 года а то и больше
Days gone. Вроде и 2-х лет не прошло.
Действительно на Плойке вышла в 2019 а на ПК в 2021, но блин какая же это отличная игра жаль что ее недооценили, и продолжения не будет
Ну по геймплею обычная, сюжет тоже н блещет, а ещё в игре про зомби их не разносит в куски.
хорошая новость, чем скорее тем лучше, пк лучшая платформа для игр
Картинка сделала мой день! Сеструха Коляна из реальных пацанов.)))
ураааа!
Это было очевидно
А я только плойку ради этого купил..
А чего так рано, ещё даже консольную не прошёл, пусть хотя бы ещё пару лет подождут.
Да как-то пофиг
с модами можно будет и поиграть
Нам такого лгбт мусора на царской платформе не надо. Пускай и дальше остается консольным эксклюзивом.
на твоей "царской" платформе мусора еще больше чем на всех консолях вместе взятых
вангую, выйдет в январе 2024 года
Мне не нравится ее жирная морда. Да вот так по живому. Зато правда.
Сомневаюсь конечно в достоверности сказанного,но было бы здорово
+- полтора года с релиза прошло. так что почему бы и нет.
Там можно трахать бомжей?
С такими пожеланиями тебе в скайрим) Ставь мод на секс, мод на Элой, а бомжей и так в игре хватает)