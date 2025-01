Нет, ММО Horizon от NCSoft не была отменена

Вчера многие игровые издания распустили слухи о том, что NCSoft свернула разработку своей MMO-игры во вселенной Horizon и переключила разработчиков на другие проекты, цитируя перевод/пересказ ResetEra текста оригинального сообщения, опубликованного на корейском портале MTN.

В свете последних решений Sony об отмене игр с живым сервисом эти предположения выглядели правдоподобно и обоснованно, но, как оказалось, заголовки об «отмененной Horizon MMO» были лишь чистой воды догадками, поскольку проект, описанный в оригинальном докладе, не имел никакого отношения к серии игр Guerrilla. В оригинале статьи MTN сообщается, что в начале 2025 года NCSoft свернула разработку как минимум трех проектов, включая Project Pantera, Project J и Project H, последний из которых, по догадках, и был ММО Horizon. Последующий пост на ResetEra, в котором отчет MTN был доведен до англоязычной аудитории, подогрел спекуляции, связав, как теперь известно, несуществующие точки между Project H - также называемым Skyline - и новой live-сервисной игрой Horizon, что стало основным источником для широко распространенных сенсационных новостных статей, упомянутых выше.

Потребовались лишь сутки, чтобы стало понятно, что Project H - это не то, чем его представляют, и все благодаря несложному анализу, проведенному одним из пользователей корейского игрового сообщества Ruliweb. Тот напрямую связались с автором статьи в MTN Со Чон Гыном, чтобы уточнить, действительно ли Project H и ММО Horizon - это одно и то же. Журналист был удивлен поспешными догадками со стороны западных коллег, заявив, что «H», упомянутый в его статье, «не имеет ничего общего с Horizon», то есть на данный момент в разработке находятся две игры по Horizon: MMO Horizon и сетевая игра с живым сервисом от Guerrilla.

Хотя ММО Horizon все еще находится в разработке, Sony уже закрыла множество live-сервисов, включая The Last of Us Online, Spider-Man: The Great Web, безымянные проекты Deviation Games и London Studio, Twisted Metal, спин-офф Destiny от Bungie, Concord и две игры от Bend Studio и Bluepoint Games - и это говорит о том, что, хотя проект NCSoft еще не отменен, к этому утверждению вполне можно прибавить «пока».