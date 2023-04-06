Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7.1 490 оценок

Новые скриншоты и детали Horizon Forbidden West: Burning Shores

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butcher69
Новости

Выход дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West стремительно приближается, поэтому Sony все смелее и смелее рассказывает о сюжете.

В Horizon Forbidden West: Burning Shores мы окажемся в руинах Лос-Анджелеса - места, опустошенного тектонической и вулканической активностью, и в то же время в районе Лос-Анджелеса появилось несколько мощных и опасных машин.

Во время игрового процесса игроки встретятся с племенем Квен, которые уже появлялись в Horizon Forbidden West. Их представители используют найденные ими технологии для сбора данных, чтобы иметь возможность конкурировать с машинами и другими группами выживших.

Квен - это племя мореплавателей с берегов Тихого океана. В отличие от других племен, с которыми столкнулась Элой, квены построили свое общество на способности использовать Визор, который позволяет им получать доступ к древним данным и считывать их. Это технологическое преимущество дало им преимущество перед другими племенами на их родине, в Большой Дельте, но также сформировало их культуру интересным образом, объясняет Энни Китайн, ведущий сценарист Guerrilla.

Племя Квен использует Визор, но у них нет навыков изготовления собственных инструментов, что ограничивает их возможности в некоторых отношениях. Оборудование, которое Элой использует для сканирования, очень важно для них, и пользоваться им могут только нужные люди.

Но взгляд племени на Старый мир искажен. В отличие от Визора Элой, играя в Horizon Forbidden West, мы узнаем, что оборудование может отображать информацию только до определенного момента истории — все, что после, не подлежит прочтению. Это ограничение привело к тому, что они неправильно интерпретировали большую часть найденных ими данных. Со временем они начали поклоняться пантеону ролевых моделей Старого Света, состоящему из руководителей компаний и бизнес-магнатов 21 века.

Игроки уже познакомились с Алвой из Квена:

Остроумный и любопытный, Альва - первый квен, которого Элой может назвать своим другом. Они сблизились благодаря исследованию руин Старого мира и открытиям, которые они сделали о древнем прошлом. Во время их приключений Элой помог Алве обнаружить сокровищницу данных, которые могли бы помочь ее народу. В ответ Алва помогла Элой в ее миссии и даже присоединилась к ее растущей команде компаньонов на Базе.

В Horizon Forbidden West: Burning Shores Элой встретит своего нового компаньона, который изображен на иллюстрации:

Мы рады представить вам Сейку! Она - амбициозный морской пехотинец, который сделал все, чтобы помочь своему народу выжить. Как новый компаньон DLC, Элой будет проводить с ней много времени на протяжении всей истории и не раз будет полагаться на ее помощь - в ситуациях, в которые она часто не попадает. Уверенная в себе, сострадательная и свирепая, Сейка не похожа ни на кого, кого Элой когда-либо встречала, и играет важную роль в следующей главе путешествия Элой.

Дополнение Burning Shores выйдет 19 апреля только на консолях PlayStation 5.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Сyberpunk

А что насчет локализации? Через поиск на консоли его вообще не находит, но страничка в самом PSN на ру сайте есть, хотя там ничего про языки, пока что, не написано.

3
Kenn1y

Может и переведут, как DLC к RE VIII. На диске интересно будет издание.

0
bloodhound_777

очередная сильная и независимая

-1