NVIDIA опубликовала два новых скриншота ПК-версии Horizon Forbidden West Complete Edition

Horizon Forbidden West — следующая игра для PlayStation, которая выйдет на ПК. Продолжение Horizon: Zero Dawn предлагает еще больший открытый мир, ряд визуальных и игровых улучшений, а также новую кампанию, которую игрокам предстоит пройти. На ПК мы получим полное издание игры, в которое входит пакет расширения Burning Shores.
Хотя Horizon Forbidden West был анонсирован для ПК несколько месяцев назад, до запуска осталось всего несколько недель. В результате Sony объявила официальную дату релиза — 21 марта, а компания NVIDIA представила несколько новых скриншотов.
Если вы предпочитаете настраивать параметры и визуальные эффекты по своему вкусу, вы найдете множество опций в панели запуска и в меню игры. Помимо индивидуальных настроек качества текстур, уровня детализации, теней, воды, ландшафта и многого другого, вы можете использовать ползунки для настройки поля зрения и визуальных эффектов, таких как размытие при движении и зернистость пленки. Вы также найдете переключатели для настройки полноэкранных эффектов, таких как радиальное размытие, блики, цветение и виньетка по вкусу.
Столько игрух выходит ,к концу марта придётся лупить во всё по немногу
Это же клево. Как раз днюха в конце марта и я обычно беру 2 недельки, по одной с каждого месяца.
а в игре был чепушило из 1 скрина? или это из длс?
это из DLC
Ждём
только настроюсь купить видеокарту так сразу и биткоин вырастает и с ним соответственно и цены на карты...
Интересно, будет бенчмарк в игре как в прошлой части?
вроде неплохой графончик можно побегать.
Кто-нибудь мне объяснит почему NVIDIA публикует скрины игры, которая она не сделала или не является хотя бы издателем?
Потому что NVIDIA платит многим разработчикам за то что бы их игры лучше работали на их гпу, выходит рекламный цикл, покупаешь разрабов, они выпускают игру, те видят что игра якобы лучше работает на NVIDIA и покупают гпу. Вот такой вот замкнутый круг лжи.
Фига ты барин пояснил 🤣
При этом забавно, что системки ровные, без перекоса в один из лагерей)
От души, спасибо за объяснения!
Всё просто, в игре задействованы игровые технологии от Nvidia, а посему Nvidia участвует в продвижении выхода версии игры для РС, реклама, двигатель торговли, так что ничего личного – это всего лишь бизнес. Имхо, и хорошо, что в игре будут действительно качественно работающие игровые технологии от Nvidia, игре это только на пользу, а так как Nvidia тотально доминирует на рынке видяек, то в людях, которые смогут этими технологиями воспользоваться недостатка не будет. Любители AMD, с обочины процентного разделения рынка видяек, возможно опять изойдут на громкие зловонные оскорбления всех и вся, но такова участь проигравших, не очень продуманные решения (покупка видяйки от AMD) как правило приводят к большим разочарованиям и неумению в следствии этого сдерживать негативные эмоции, автором которых, является сам принявший непродуманные решения.
Скрины отстой.