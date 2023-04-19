Первые 18 минут Horizon Forbidden West: Burning Shores ©

Сегодня состоялся релиз масштабного дополнения Burning Shores для экшена Horizon Forbidden West и портал IGN опубликовал первые 18 минут. В ролике можно увидеть разговор главной героини с Сайленсом, прибытие Элой в новую локацию и ее знакомство с новыми персонажами.

В Burning Shores Элой отправляется к Пылающим берегам, чтобы сразиться с ожившим Железным бесом. Игрокам доступен новый регион, персонажи и приключения, а история продолжит сюжет Horizon Forbidden West.

Расширение Burning Shores уже доступно на PS5 и полностью переведено на русский язык.