Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7.1 500 оценок

Первые 18 минут Horizon Forbidden West: Burning Shores

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butcher69
Новости

Сегодня состоялся релиз масштабного дополнения Burning Shores для экшена Horizon Forbidden West и портал IGN опубликовал первые 18 минут. В ролике можно увидеть разговор главной героини с Сайленсом, прибытие Элой в новую локацию и ее знакомство с новыми персонажами.

В Burning Shores Элой отправляется к Пылающим берегам, чтобы сразиться с ожившим Железным бесом. Игрокам доступен новый регион, персонажи и приключения, а история продолжит сюжет Horizon Forbidden West.

Расширение Burning Shores уже доступно на PS5 и полностью переведено на русский язык.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
pyw

Почему у 20 летней Элой голос тетки 40 лет? Странный выбор голоса конечно.

2
EllieWilliams

суровый пост апокалипсис не щадит никого

0
JohnTornton

поэтому я играл в первую часть в дубляже, там намного лучше голос

0
AleksandrLondon2077

Почему песок похож на снег ?

0