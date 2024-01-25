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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.3 733 оценки

ПК-версия Horizon Forbidden West: Complete Edition выйдет 21 марта

butcher69
Новости

Компания Sony официально назвала дату выхода Horizon Forbidden West: Complete Edition на ПК. Приключенческий экшен появится в Steam и Epic Games Store уже 21 марта. Вместе с этим анонсом был представлен трейлер ПК-версии с главными техническими особенностями.

Предварительные заказы доступны уже сейчас и включают в себя следующий бонусный контент:

Спойлер
  • Экипировка "Одежда Чёрного прилива" и Высокоточный лук Чёрного прилива (доступны только при предварительной покупке)
  • Экипировка "Наследие Нора" и Родовое копьё Нора (доступно только при привязке учетной записи Steam к PlayStation
  • Network)
  • Два специальных наряда
  • Два специальных оружия
  • Набор внутриигровых ресурсов, включающий боеприпасы и зелья.
  • Части машины
  • Эксклюзивная поза для фоторежима и краска для лица

Horizon Forbidden West впервые вышла 18 февраля 2022 года для PlayStation 5 и PlayStation 4. Полное издание, включающее загружаемый контент Burning Shores, вышло для PlayStation 5 6 октября 2023 года.

Игрокам предстоит исследовать дальние земли, сражаться с все более гигантскими и внушающими трепет машинами и встречать новые удивительные племена.

Как было подтверждено сегодня в официальном блоге PlayStation Blog, полное издание второй части серии получит новые возможности, недоступные на консолях PlayStation, такие как разрешение 21:9, 32:9 и 48:9 Ultrawide, разблокированная частота кадров, повышение разрешения и генерация кадров NVIDIA DLSS 3, поддержка AMD FSR и Intel XeSS, поддержка NVIDIA DLAA и поддержка DirectStorage для быстрой загрузки. Наконец, PC-версия игры будет иметь полностью настраиваемое управление с помощью мыши и клавиатуры и полную поддержку DualSense.

Если вы хотите узнать больше об игре, то вы можете ознакомиться с нашим обзором вот здесь.

51
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
Simple Jack
21
Arbalet777

Интересно было бы взглянуть на системные требования

9
Jayne Cobb
3
ugf16349
(Steam и Epic Games Store)

Ещё в гог могут выпустить, только когда, разработчики сами не знают. Т.к. у гога бюрократические заморочки видимо.

2
inkomniak

Да проще на пк ее дождаться торрент идишен щас на ps5 ценник капец 🙂

1
SkyraX

надеюсь dlss завезут сразу на старте, 1-я часть поздно получила патч с длсс, когда уже прошел игру.

пс. а рус озвучка будет?

0
Voodi

Запретный Запад оживает на экране благодаря масштабированию и генерации кадров NVIDIA 32DLSS 3, улучшению изображения NVIDIA DLAA и снижению задержки NVIDIA Reflex. Также поддерживаются AMD FSR и Intel XeSS.**

-3
DmitriyKats

Русская озвучка будет.

0
Власов ОЛЕГ

Игра полностью на русском,не думаю что они там начнут что-то резать.Сейчас ещё раз глянул её прохождение и снова расстроился, Элой похожа на старую бабку с лицом накачанным ботаксом.

1
Razox Власов ОЛЕГ

Ну на ПК это решаемая проблема 😊

4
Fenharell

4399р. спасибо ждем пиратку.

0
Gerard Shepard1

Ждем мод на исправление нелепой грушеголовы героини.

0
bohdan2015

Это финальная часть или будет ещё конец трилогии?

-2
DmitriyKats

Будет еще 3 часть.

0
Razox

Норм, как раз у меня отпуск будет, можно будет пройти спокойно. Первая была не то что бы сильно интересной, но вполне играбельной. Ну и графон был хорош, тут ещё краше. Главное что бы потянула в 4к с хотя бы длсс производительным и генерацией кадров в 120 фпс.

-2
Raphtallia

Не играла в эту часть, как там с миром дела, его наполнили или все такой-же пустой и унылый как в 1-ой?

-4
DmitriyKats

Если первая часть не понравилась, то и вторая с высокой вероятностью не зайдёт.

1
spaMER_ID

Да.

0
-Zion-

Не играла и не надо. Пройди мимо в полный мир.

0
Sir Walter

Даже даром такой мусор не нужен.

-4
UnsightlyAbhorson

Даже с торрента не буду качать, первую часть вообще в начале удалил, скукота, пустой мир, тупенькие враги.

-5
Сотонеющий tichka

Жиза. Вообще не понимаю как в это убожество играть на джойстике где постоянно надо стрелять с лука. Чушь полная такие вещи издавать экзами под консоли. В любом случае когда вышла на ПК я точно также ниасилил это убожество, так что плоха она не только в боёвке

-10
rossvel Сотонеющий tichka

согласен, так же плоха как и твоя ма..

-9
Товарищ Марик

Зато какой в ней стелс в траве, ух

1
-Zion- Сотонеющий tichka
Вообще не понимаю как в это убожество играть на джойстике где постоянно надо стрелять с лука

Проблема в том что ты криворукий просто. Тебе что полегче только подходит.

-2
Hakuni

полный кал кстати. она лезбуха и спасает племя негритосов от племени латиносов

-7
chaospaladin

Пора бы сони начать добавлять денуву в свои игры на пк

-46
ALEX-220

лучший комментарий для набора минусов, серьезно? эту глюченую парашу в игру? что бы игра лагала? спасибо не нужно.

10
ugf16349

Мне игры от сони не интересны, но пора бы тебя отправить в дурдом.)))

17
pudovik1704

Цыц,сопля

-2
chaospaladin ugf16349

Зачем ты порвался, нищук. Жалких 30 долларов нет на игру?

-18
ShRiKeEndIM

Никто в игры Сони не играет на пк а как кто-то вкинул про Денуву, так все кто "не играет" порвались) Ох уж эти лицемеры

-2