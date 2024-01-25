ПК-версия Horizon Forbidden West: Complete Edition выйдет 21 марта

Компания Sony официально назвала дату выхода Horizon Forbidden West: Complete Edition на ПК. Приключенческий экшен появится в Steam и Epic Games Store уже 21 марта. Вместе с этим анонсом был представлен трейлер ПК-версии с главными техническими особенностями.
Предварительные заказы доступны уже сейчас и включают в себя следующий бонусный контент:
- Экипировка "Одежда Чёрного прилива" и Высокоточный лук Чёрного прилива (доступны только при предварительной покупке)
- Экипировка "Наследие Нора" и Родовое копьё Нора (доступно только при привязке учетной записи Steam к PlayStation
- Network)
- Два специальных наряда
- Два специальных оружия
- Набор внутриигровых ресурсов, включающий боеприпасы и зелья.
- Части машины
- Эксклюзивная поза для фоторежима и краска для лица
Horizon Forbidden West впервые вышла 18 февраля 2022 года для PlayStation 5 и PlayStation 4. Полное издание, включающее загружаемый контент Burning Shores, вышло для PlayStation 5 6 октября 2023 года.
Игрокам предстоит исследовать дальние земли, сражаться с все более гигантскими и внушающими трепет машинами и встречать новые удивительные племена.
Как было подтверждено сегодня в официальном блоге PlayStation Blog, полное издание второй части серии получит новые возможности, недоступные на консолях PlayStation, такие как разрешение 21:9, 32:9 и 48:9 Ultrawide, разблокированная частота кадров, повышение разрешения и генерация кадров NVIDIA DLSS 3, поддержка AMD FSR и Intel XeSS, поддержка NVIDIA DLAA и поддержка DirectStorage для быстрой загрузки. Наконец, PC-версия игры будет иметь полностью настраиваемое управление с помощью мыши и клавиатуры и полную поддержку DualSense.
Если вы хотите узнать больше об игре, то вы можете ознакомиться с нашим обзором вот здесь.
Интересно было бы взглянуть на системные требования
Ещё в гог могут выпустить, только когда, разработчики сами не знают. Т.к. у гога бюрократические заморочки видимо.
Да проще на пк ее дождаться торрент идишен щас на ps5 ценник капец 🙂
надеюсь dlss завезут сразу на старте, 1-я часть поздно получила патч с длсс, когда уже прошел игру.
пс. а рус озвучка будет?
Запретный Запад оживает на экране благодаря масштабированию и генерации кадров NVIDIA 32DLSS 3, улучшению изображения NVIDIA DLAA и снижению задержки NVIDIA Reflex. Также поддерживаются AMD FSR и Intel XeSS.**
Русская озвучка будет.
Игра полностью на русском,не думаю что они там начнут что-то резать.Сейчас ещё раз глянул её прохождение и снова расстроился, Элой похожа на старую бабку с лицом накачанным ботаксом.
Ну на ПК это решаемая проблема 😊
4399р. спасибо ждем пиратку.
Ждем мод на исправление нелепой грушеголовы героини.
Это финальная часть или будет ещё конец трилогии?
Будет еще 3 часть.
Норм, как раз у меня отпуск будет, можно будет пройти спокойно. Первая была не то что бы сильно интересной, но вполне играбельной. Ну и графон был хорош, тут ещё краше. Главное что бы потянула в 4к с хотя бы длсс производительным и генерацией кадров в 120 фпс.
Не играла в эту часть, как там с миром дела, его наполнили или все такой-же пустой и унылый как в 1-ой?
Если первая часть не понравилась, то и вторая с высокой вероятностью не зайдёт.
Да.
Не играла и не надо. Пройди мимо в полный мир.
Даже даром такой мусор не нужен.
Даже с торрента не буду качать, первую часть вообще в начале удалил, скукота, пустой мир, тупенькие враги.
Жиза. Вообще не понимаю как в это убожество играть на джойстике где постоянно надо стрелять с лука. Чушь полная такие вещи издавать экзами под консоли. В любом случае когда вышла на ПК я точно также ниасилил это убожество, так что плоха она не только в боёвке
согласен, так же плоха как и твоя ма..
Зато какой в ней стелс в траве, ух
Проблема в том что ты криворукий просто. Тебе что полегче только подходит.
полный кал кстати. она лезбуха и спасает племя негритосов от племени латиносов
Пора бы сони начать добавлять денуву в свои игры на пк
лучший комментарий для набора минусов, серьезно? эту глюченую парашу в игру? что бы игра лагала? спасибо не нужно.
Мне игры от сони не интересны, но пора бы тебя отправить в дурдом.)))
Цыц,сопля
Зачем ты порвался, нищук. Жалких 30 долларов нет на игру?
Никто в игры Сони не играет на пк а как кто-то вкинул про Денуву, так все кто "не играет" порвались) Ох уж эти лицемеры