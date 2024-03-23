ПК-версия Horizon Forbidden West лучше работает на AMD, чем на Nvidia

Horizon Forbidden West вышла на PC на этой неделе, поэтому вполне логично, что энтузиасты аппаратного обеспечения поспешили оценить производительность игры. В отличие от других недавних релизов, порт игры с PS5 хорошо показал себя на ПК, и примечательно, что графические процессоры AMD показали лучше, чем GPU от Nvidia в целом.

В ходе тестирования, проведенного сайтом Computer Base, более десятка различных видеокарт тестировали работу второго Horizon на ПК в связке с процессором Ryzen 9 7950X3D. И во всех случаях, как в плане соотношения цены и производительности, первое место оказалось за картами AMD. Приведенные тесты проводились без активированных технологий апскейлинга, при этом сайт также тестировал с DLSS, FSR и XeSS. Удивительно, но видеокарты от AMD так и осталась впереди конкурентов. Возможно, оптимизация оригинальной игры для PS5 на базе AMD стала решающим фактором при создании ПК-порта.

На вершине чарта расположился флагман AMD - Radeon RX 7900 XTX. В разрешении 1080p при использовании предустановки "Очень высокое" в Forbidden West видеокарта показывает средний результат в 146 fps, что значительно превосходит 127 fps, достигнутые GeForce RTX 4080 Super. При разрешении 1440p разрыв немного сокращается, но XTX остается лидером.

В среднем диапазоне AMD также не уступает: Radeon RX 7800 XT опережает GeForce RTX 4070 в двух разрешениях, хотя и с куда меньшей разницей в частоте кадров. Если рассматривать видеокарты предыдущего поколения, то Radeon RX 6650 XT удается поддерживать среднюю частоту кадров выше 60 fps в 1080p, а точнее 63 fps, в то время как GeForce RTX 3060 не дотягивает до 51 fps.

Однако все эти результаты были получены при использовании самой высокой предустановки игры без какого-либо апскейлинга или генерации кадров. Если посмотреть на анализ производительности Forbidden West, проведенный Digital Foundry с использованием GeForce RTX 2070 Super в разрешении 1440p, с включенными DLSS и DRS, то в предустановке "Высокая" мы наблюдаем "в целом достойные 60 кадров в секунду" с небольшими просадками. Вполне понятно, что при переходе к 1080p видеокарта возрастом почти пять лет должна показать достойный результат.

Даже если в данном случае перевес на стороне AMD, игра подарит вам массу ярких впечатлений вне зависимости от того, какая видеокарта установлена на вашем ПК. Да и выглядит она просто шикарно, хоть в Forbidden West и отсутствует трассировка лучей.

К сожалению для Sony, качество PC-версии Horizon Forbidden West не лучшим образом отразилось на ее успехе среди покупателей. Дебют игры в Steam оказался не таким успешным, как Horizon Zero Dawn (56,557 игроков) или Days Gone (27,450 игроков), которые, в свою очередь, оказались в числе игр, которые, по предположениям самой Sony, не пользовались на PlayStation особой популярностью.