ПК-версия Horizon Forbidden West получила хотфикс, исправляющий вылеты после вчерашнего обновления

Nixxes и Guerrilla Games сообщили о выпуске хотфикса 1.3.57.0 для ПК-версии Horizon Forbidden West, который уже доступен в Steam и Epic Games Store. Как следует из сообщения команд, хотфикс исправляет вылеты, которые могли появиться у некоторых игроков после вчерашнего обновления.
Это исправление устраняет сбой, который мог произойти у некоторых игроков после установки обновления, выпущенного ранее на этой неделе. Мы также исправили ошибку, из-за которой Intel XeSS Native AA была недоступна на некоторых графических процессорах.
Где качнуть?