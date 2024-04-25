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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.4 2 366 оценок

ПК-версия Horizon Forbidden West получила хотфикс, исправляющий вылеты после вчерашнего обновления

monk70
Новости

Nixxes и Guerrilla Games сообщили о выпуске хотфикса 1.3.57.0 для ПК-версии Horizon Forbidden West, который уже доступен в Steam и Epic Games Store. Как следует из сообщения команд, хотфикс исправляет вылеты, которые могли появиться у некоторых игроков после вчерашнего обновления.

Это исправление устраняет сбой, который мог произойти у некоторых игроков после установки обновления, выпущенного ранее на этой неделе. Мы также исправили ошибку, из-за которой Intel XeSS Native AA была недоступна на некоторых графических процессорах.
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