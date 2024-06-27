ПК-версия Horizon Forbidden West получила поддержку AMD FSR 3.1 и другие улучшения

Nixxes и Guerrilla Games выпустили патч 1.5 для ПК-версии Horizon Forbidden West, содержащий разнообразные улучшения и изменения
Что нового:
- AMD FSR 3.1: В игру добавлена технология AMD FSR 3.1, включая генерацию кадров, что обеспечивает повышение производительности и улучшенное качество изображения.
- Новые графические опции: Добавлены новые опции в меню "Настройки", такие как "Кинематографическая детализация лица" и "Стилизованный курсор мыши".
- Улучшения звука: Улучшен звук для пользователей Logitech G HUB Surround Sound, а также добавлена опция изменения режима вывода звука (Default, Mono, Stereo или Spatial Audio).
- Исправления ошибок и улучшения пользовательского интерфейса: Исправлен ряд ошибок и внесены улучшения в пользовательский интерфейс на основе отзывов игроков.
Кроме того были внесены другие улучшения производительности. Полный список изменений можно найти в примечаниях к патчу вот здесь.
От лица команд Nixxes и Guerrilla Games выражаем благодарность всем, кто играет в Horizon Forbidden West Complete Edition на ПК и делится своими отзывами. Благодаря вам мы делаем игру лучше!
На днях снес.. В длц оптимизация вышла из чата, та и приелась игра, мб в будущем допройду
в длц активностей-то, на пару вечеров.
Молодцы ребята) Хорошая игра, с удовольствием играл.
"Кинематографическая детализация лица"
В смысле тебе жир на лице будет виден?
моё предположение, это настройка подсветки лица, в кат сценах.
А этот 3.1 возможно вставить в любую другую игру как файл длсс 3.7? В том же FC 6 используется фср 1.0
Почему в игре падает фпс со временем и помогает только перезагрузка
Мало видеопамяти. Текстуры на "высоко" поставь и нормализуется
кеш шейдеров драйвера на 10 гб частично поможет. а и еще поставь драйвер 552,44 те что после сломанные
стоит пресет высокий, по мониторингу видеопамяти кушает 7.2 гб, но все равно беда какая-то, думал с патчами поправили, ибо играл еще на релизе, было тоже самое
спасибо, попробую
То есть звук в 5.1 теперь будет нормально воспроизводиться?
Может кто тестировал, в кусе этого дела?
т.е ФСР 3.1, добавляем а DLSS 3.7 нет ? странный ход, хотя видимо позже мб. внедрят
скачай и обнови вручную доступна версия 3.7.10
Почему "странный"? FSR доступнее