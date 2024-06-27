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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 2 999 оценок

ПК-версия Horizon Forbidden West получила поддержку AMD FSR 3.1 и другие улучшения

butcher69
Новости

Nixxes и Guerrilla Games выпустили патч 1.5 для ПК-версии Horizon Forbidden West, содержащий разнообразные улучшения и изменения

Что нового:

  • AMD FSR 3.1: В игру добавлена технология AMD FSR 3.1, включая генерацию кадров, что обеспечивает повышение производительности и улучшенное качество изображения.
  • Новые графические опции: Добавлены новые опции в меню "Настройки", такие как "Кинематографическая детализация лица" и "Стилизованный курсор мыши".
  • Улучшения звука: Улучшен звук для пользователей Logitech G HUB Surround Sound, а также добавлена опция изменения режима вывода звука (Default, Mono, Stereo или Spatial Audio).
  • Исправления ошибок и улучшения пользовательского интерфейса: Исправлен ряд ошибок и внесены улучшения в пользовательский интерфейс на основе отзывов игроков.

Кроме того были внесены другие улучшения производительности. Полный список изменений можно найти в примечаниях к патчу вот здесь.

От лица команд Nixxes и Guerrilla Games выражаем благодарность всем, кто играет в Horizon Forbidden West Complete Edition на ПК и делится своими отзывами. Благодаря вам мы делаем игру лучше!
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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Челодой моловек 94

На днях снес.. В длц оптимизация вышла из чата, та и приелась игра, мб в будущем допройду

1
Stylusss

в длц активностей-то, на пару вечеров.

0
Просто_Перец

Молодцы ребята) Хорошая игра, с удовольствием играл.

0
Случайный Игрок

"Кинематографическая детализация лица"

В смысле тебе жир на лице будет виден?

0
Stylusss

моё предположение, это настройка подсветки лица, в кат сценах.

0
Божественный Ubisoft

А этот 3.1 возможно вставить в любую другую игру как файл длсс 3.7? В том же FC 6 используется фср 1.0

0
raib3rg

Почему в игре падает фпс со временем и помогает только перезагрузка

0
Божественный Ubisoft

Мало видеопамяти. Текстуры на "высоко" поставь и нормализуется

0
Magnusss

кеш шейдеров драйвера на 10 гб частично поможет. а и еще поставь драйвер 552,44 те что после сломанные

0
raib3rg Божественный Ubisoft

стоит пресет высокий, по мониторингу видеопамяти кушает 7.2 гб, но все равно беда какая-то, думал с патчами поправили, ибо играл еще на релизе, было тоже самое

0
raib3rg Magnusss

спасибо, попробую

0
Air72ru
добавлена опция изменения режима вывода звука (Default, Mono, Stereo или Spatial Audio)

То есть звук в 5.1 теперь будет нормально воспроизводиться?
Может кто тестировал, в кусе этого дела?

0
Dixon_V

т.е ФСР 3.1, добавляем а DLSS 3.7 нет ? странный ход, хотя видимо позже мб. внедрят

-2
niko1989

скачай и обнови вручную доступна версия 3.7.10

2
Челодой моловек 94

Почему "странный"? FSR доступнее

0