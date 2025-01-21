По слухам, неанонсированная ММО Horizon от NCSoft была отменена

Согласно свежему материалу корейского издания MTN, ММО Horizon, разрабатываемая студией NCSoft, могла быть отменена наряду с другими проектами компании. Это решение было принято после проверки целесообразности, проводившейся в конце 2024 года и начале 2025 года. Разработчики получили уведомления о завершении работ и переводе на другие проекты, а некоторые отмененные разработки исчезли из внутренних документов компании.

Хотя Horizon MMO официально не анонсировалась, новость об ее возможной отмене бросает тень на планы Sony по расширению франшизы. Первые сведения об игре появились благодаря утечке видеоматериалов в 2023 году, но сейчас проект, похоже, прекращен навсегда.

Для Sony это стало очередным ударом: запуск Concord в прошлом году провалился, а недавно были отменены проекты от Bluepoint Games и Bend Studio. Тем не менее, другая многопользовательская игра по мотивам Horizon всё ещё разрабатывается, показывая, что Sony не отказывается от идеи расширения серии в жанре игр-сервисов.