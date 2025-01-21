По слухам, неанонсированная ММО Horizon от NCSoft была отменена

Согласно свежему материалу корейского издания MTN, ММО Horizon, разрабатываемая студией NCSoft, могла быть отменена наряду с другими проектами компании. Это решение было принято после проверки целесообразности, проводившейся в конце 2024 года и начале 2025 года. Разработчики получили уведомления о завершении работ и переводе на другие проекты, а некоторые отмененные разработки исчезли из внутренних документов компании.
Хотя Horizon MMO официально не анонсировалась, новость об ее возможной отмене бросает тень на планы Sony по расширению франшизы. Первые сведения об игре появились благодаря утечке видеоматериалов в 2023 году, но сейчас проект, похоже, прекращен навсегда.
Для Sony это стало очередным ударом: запуск Concord в прошлом году провалился, а недавно были отменены проекты от Bluepoint Games и Bend Studio. Тем не менее, другая многопользовательская игра по мотивам Horizon всё ещё разрабатывается, показывая, что Sony не отказывается от идеи расширения серии в жанре игр-сервисов.
Правильное решение. Весьма слабенькая ничем не примечательная франшиза, разве что на мыловарне пропиарена за счет якобы хорошего визуала. Ну пусть даже визуал неплохой, но не будь его, перед нами бы была совершенно стандартная побегушка в опенворлде без каких-то интересных фишек и механик.
Поиграй на высшей сложности, будет небольшой вызов
без интересных фишек? Это самая разнообразная, интересная, продуманная и увлекательная боевка, когда либо существовавшая в истории игр.
Хотя куда вам фанатов солзлайков понять про боевку - больше 3 кнопок ваш мозг уже не способен распознать)
Ну и хорошо, хватит уже всратых ММО-однодневок.
Скатертью дорога, тварина!
первая была нормальной, как с сюжетной, так и с визуальной точки зрения. вторая - повесточным шлаком. так что хорошо, что отменили
Сразу с первой части понятно, что это повесточный шлак
но там был задел на союз Элой с королём Солнца. я так понимаю изначально по сценарию одни должны были быть вместе, но потом сценарий переписали и во второй части его просто тупо слили...
с каким блять королем солнцем она должна была быть, ты че курил, додик.. Она одиночка по сюжетке 1 части, по сути мизантроп, с лесбийскими наклонностями. Она много раз говорила, что не создана для отношений, и сторонится их. К ней подкатывали и Эренд и Варл, и Нил она их всех отшила, было изначально понятно, что никакой лав стори с ней не будет. Адепты повестки, которые от блохеров, по всей видимости про нее слышали, обоссав игру, не играя в нее, не в курсе, что она касалось только Элой, у остальных там была вполне нормальная ориентация, у того же Варла и Зо, были нормальные отношения. Да и многие другие персы мужского пола, явно не ровно дышали к Элой, только ей было на них насрать
В первой части с Элой заигрывали девицы https://youtu.be/dMkH_aZrEj4?list=PLkqEQNce8qWFF77GGCoS5U5pMplZGYTCK&t=791 что не удивительно ведь у неё нет возлюбленного, да и интереса она не проявляет, мужики там все тупые или злодеи(кроме её отца), я уже тогда понял, что она лзба и во 2-й части наверно проявится. Никакой любви между ней и кем либо ещё не заметил тогда, она читает себя главной, командует вместо принца: https://youtu.be/dMkH_aZrEj4?list=PLkqEQNce8qWFF77GGCoS5U5pMplZGYTCK&t=1271 он тряпка, как и все мужики в HZD, ещё мужик усатый из соседнего племени(который сразу начинает её уважать на пустом месте и даёт пропуск к себе, через охрану, плачет по сестре(там ещё такие же почитатели сестёр будут) и ведёт себя, как дитё, обещает вырасти) такой же никчёмный... +многие мужики боятся её обидеть: https://youtu.be/QN8xd1gBMtQ?list=PLBQZw10QuzpAWQeZNe_XyIQADOGwuAtL2&t=1502 (нет нет нет... вы независимые... и сильные.... и красивые... ой я не то хотел сказать... не подавай на меня в суд... пожалуйста....) чё мужикам в постапокалиптическом мире боятся то... смертельных феменистических судов... все мужики ей присягают в верности, а люди кланяются https://youtu.be/el-VOE-_99E?list=PLkqEQNce8qWFF77GGCoS5U5pMplZGYTCK&t=20443 а Мэри Сьюшка отворачиваясь и якобы не ожидая, такая: пошли вы ! вы меня не любили, а я вся такая во всём крутая ! ой, ладно... помогу
Ну и слава богу. Помойных вёдер на рынке и так хватает.
Ваще хорайзон как будто бы идеально подходит под формат ММО. Правда непонятно че с магией делать - без магии это будет хреновая скучная ммо, а с магией немножко лор поломает )
это сюжетная экшен рпг, особенно 2 часть, которую дебилы поливают gовном, услышав где-то от кого-то, что-то, когда-то, при этом, они явно игру в глаза не видели.