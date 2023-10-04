Полное издание Horizon: Forbidden West займет 120 ГБ и потребует два установочных диска на PS5

Совсем недавно многих игроков удивил анонс Final Fantasy 7 Rebirth, который предупреждал об огромном размере файлов игры и двух дисках для её установки. Проект быстро окрестили как первую игру на PS5 с несколькими дисками, однако это не совсем так. Первенство в этом плане внезапно перехватывает Horizon: Forbidden West вместе с выходом нового издания Complete Edition.
В сеть просочились первые изображения физической копии полного издания Horizon: Forbidden West. Оформление коробки практически ничем не отличается от стандартного издания, за исключением описания дополнения. Кроме того, утечка позволяет увидеть полный размер файлов Horizon Forbidden West: Complete Edition на PS5, который составляет более 121 ГБ. Также там есть предупреждение о наличии сразу двух дисков.
Стоит отметить, что полное издание Horizon: Forbidden West заметно прибавило в весе. Размер оригинального издания вместе с установленным дополнением Burning Shores не превышал 116 ГБ. Скорее всего, для Complete Edition разработчики подготовили патч, который может оказать значительное влияние на визуальную составляющую игры. У пользователей не было больших претензий к техническому состоянию игры, но после выхода нового издания, проект очевидно будет работать ещё лучше.
Horizon Forbidden West: Complete Edition выйдет на PS5 уже 6 октября. Также игра сборник доберется до ПК, но уже в следующем году.
и маленькую колу без сахара
тонко. и честно