Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7.1 491 оценка

Поселение Квенов в новом ролике Horizon Forbidden West: Burning Shores

©
butcher69
Новости

Разработчики из Guerrilla Games опубликовали новый трейлер из грядущего дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West. В минутном ролике вы можете увидеть поселение племени мореплавателей Квен, которое станет одной из ключевых локаций.

В этом месте вы также встретите новых персонажей во главе с адмиралом Герритом и спутницей по имени Сейка, о которой вы можете узнать здесь. Именно с этим персонажем вам предстоит провести много времени на месте Алой на протяжении всего DLC.

Horizon Forbidden West: Burning Shores выходит эксклюзивно на PlayStation 5 19 апреля.

Трейлеры
7
1
Последние посты по игре Horizon: Forbidden West
Новые скриншоты и детали Horizon Forbidden West: Burning Shores
Новые скриншоты и детали Horizon Forbidden West: Burning Shores
Природа удивительна
Природа удивительна
Horizon Forbidden West: Burning Shores представит новых летательных машин, которые также могут погружаться под воду
Horizon Forbidden West: Burning Shores представит новых летательных машин, которые также могут погружаться под воду
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Evil in the flеsh

Пора бы уже на ПК портировать.

1