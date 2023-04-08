Поселение Квенов в новом ролике Horizon Forbidden West: Burning Shores

Разработчики из Guerrilla Games опубликовали новый трейлер из грядущего дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West. В минутном ролике вы можете увидеть поселение племени мореплавателей Квен, которое станет одной из ключевых локаций.
В этом месте вы также встретите новых персонажей во главе с адмиралом Герритом и спутницей по имени Сейка, о которой вы можете узнать здесь. Именно с этим персонажем вам предстоит провести много времени на месте Алой на протяжении всего DLC.
Horizon Forbidden West: Burning Shores выходит эксклюзивно на PlayStation 5 19 апреля.
Пора бы уже на ПК портировать.