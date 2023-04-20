Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7.1 503 оценки

Появились первые оценки Horizon Forbidden West: Burning Shores

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butcher69
Новости

Появились первые оценки международных критиков для Horizon Forbidden West: Burning Shores, которые в целом говорят о превосходном дополнении, хотя и с разной степенью восторга. Надо сказать, что пока есть лишь несколько рецензий, но их все равно стоит прочитать:

  • GameSpew - 9 / 10
  • IGN - 8 / 10
  • TheSixthAxis - 8 / 10
  • Explosion Network - 7 / 10

По мнению GameSpew, издания, поставившего игре наивысшую оценку, Burning Shores во многом обогащает Horizon Forbidden West, добавляя несколько значимых моментов в геймплей.

IGN.com также разделяет положительный вердикт в отношении Burning Shores, хотя и критикует наличие пары неудачных боссов, которые, к счастью, не портят всего впечатления. По мнению TheSixthAxis, тем, кому понравился Horizon Forbidden West, понравится и это расширение, которое с каждым часом становится все мрачнее и мрачнее. Explosion Network говорит о ценном наборе для фанатов, которые хотят продолжить знакомство с миром Horizon.

Индустрия
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
FlexGum
Burning Shores во многом обогащает

тем что пельменные щеки теперь еще и лесба? Кринжатина

7
Observia

никто не заставляет ею быть, это выбор игрока, как в том же Драгон Эйдже.

0
DarkScorpius Observia
это выбор игрока, как в том же Драгон Эйдже.

Даже в "толерантной" биоваровской Инквизиции выбор не между "иметь гомо-отношения" или "не иметь их вообще", а полный набор вариантов. Здесь это именно выбор между "быть Элой лесбиянкой или не иметь отношений вообще".

0
Observia DarkScorpius

уже писали под другой новостью, что сильно раньше по сюжету можно было заромансить мужского персонажа

0
ZackSnyder

ну еще б, Элой лесба, это 10 автоматом. как будто больше идей нет, кроме как персонажей женского пола делать лгбт...уже просто достали эти тенденции.

2
romero52

Посмотрел 18ть минут геймплея. Чето как-то удивился с девушки с такими щеками прыгает и скользит как заядлый атлет да еще и по песку на пляже...

1
DemonLrus

жду 3 часть очень сильно

-5