Появились первые оценки Horizon Forbidden West: Burning Shores

Появились первые оценки международных критиков для Horizon Forbidden West: Burning Shores, которые в целом говорят о превосходном дополнении, хотя и с разной степенью восторга. Надо сказать, что пока есть лишь несколько рецензий, но их все равно стоит прочитать:
- GameSpew - 9 / 10
- IGN - 8 / 10
- TheSixthAxis - 8 / 10
- Explosion Network - 7 / 10
По мнению GameSpew, издания, поставившего игре наивысшую оценку, Burning Shores во многом обогащает Horizon Forbidden West, добавляя несколько значимых моментов в геймплей.
IGN.com также разделяет положительный вердикт в отношении Burning Shores, хотя и критикует наличие пары неудачных боссов, которые, к счастью, не портят всего впечатления. По мнению TheSixthAxis, тем, кому понравился Horizon Forbidden West, понравится и это расширение, которое с каждым часом становится все мрачнее и мрачнее. Explosion Network говорит о ценном наборе для фанатов, которые хотят продолжить знакомство с миром Horizon.
тем что пельменные щеки теперь еще и лесба? Кринжатина
никто не заставляет ею быть, это выбор игрока, как в том же Драгон Эйдже.
Даже в "толерантной" биоваровской Инквизиции выбор не между "иметь гомо-отношения" или "не иметь их вообще", а полный набор вариантов. Здесь это именно выбор между "быть Элой лесбиянкой или не иметь отношений вообще".
уже писали под другой новостью, что сильно раньше по сюжету можно было заромансить мужского персонажа
ну еще б, Элой лесба, это 10 автоматом. как будто больше идей нет, кроме как персонажей женского пола делать лгбт...уже просто достали эти тенденции.
Посмотрел 18ть минут геймплея. Чето как-то удивился с девушки с такими щеками прыгает и скользит как заядлый атлет да еще и по песку на пляже...
жду 3 часть очень сильно