Появились первые оценки Horizon Forbidden West: Burning Shores ©

Появились первые оценки международных критиков для Horizon Forbidden West: Burning Shores, которые в целом говорят о превосходном дополнении, хотя и с разной степенью восторга. Надо сказать, что пока есть лишь несколько рецензий, но их все равно стоит прочитать:

GameSpew - 9 / 10

IGN - 8 / 10

TheSixthAxis - 8 / 10

Explosion Network - 7 / 10

По мнению GameSpew, издания, поставившего игре наивысшую оценку, Burning Shores во многом обогащает Horizon Forbidden West, добавляя несколько значимых моментов в геймплей.

IGN.com также разделяет положительный вердикт в отношении Burning Shores, хотя и критикует наличие пары неудачных боссов, которые, к счастью, не портят всего впечатления. По мнению TheSixthAxis, тем, кому понравился Horizon Forbidden West, понравится и это расширение, которое с каждым часом становится все мрачнее и мрачнее. Explosion Network говорит о ценном наборе для фанатов, которые хотят продолжить знакомство с миром Horizon.