Представлен релизный трейлер Horizon Forbidden West: Complete Edition

Horizon Forbidden West: Complete Edition поступила в продажу. С сегодняшнего дня вы можете приобрести комплект, состоящий из базовой версии игры и хорошо принятого дополнения Burning Shores.
Напомним, что Horizon Forbidden West дебютировала в феврале 2022 года на PlayStation 4 и PlayStation 5, а дополнение Burning Shores стало доступно в апреле этого года только на японских консолях последнего поколения.
Полное издание доступно исключительно на консоли PlayStation 5, но в начале следующего года игра также появится в Steam и Epic Games Store. Специальное издание Horizon Forbidden West - это первая игра для PlayStation 5, которая будет выпущена на двух дисках. С момента выхода Horizon Forbidden West было продано более 8,4 млн. копий. Стоит отметить, что предыдущая часть, Horizon Zero Dawn, также в свое время получила полное издание.
На PC уже анонсировали?
Да
Нет
Нет млять с тебя рофлят. Прямым текстом написано, что игра выйдет в Стим.
В танке?
А в зелено-красно-синем магазине уже появилось?
Диск куплю!!!
Тут без "неньютоновских" модификаций не обойтись)