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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7.2 612 оценок

Представлен релизный трейлер Horizon Forbidden West: Complete Edition

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butcher69
Новости

Horizon Forbidden West: Complete Edition поступила в продажу. С сегодняшнего дня вы можете приобрести комплект, состоящий из базовой версии игры и хорошо принятого дополнения Burning Shores.

Напомним, что Horizon Forbidden West дебютировала в феврале 2022 года на PlayStation 4 и PlayStation 5, а дополнение Burning Shores стало доступно в апреле этого года только на японских консолях последнего поколения.

Полное издание доступно исключительно на консоли PlayStation 5, но в начале следующего года игра также появится в Steam и Epic Games Store. Специальное издание Horizon Forbidden West - это первая игра для PlayStation 5, которая будет выпущена на двух дисках. С момента выхода Horizon Forbidden West было продано более 8,4 млн. копий. Стоит отметить, что предыдущая часть, Horizon Zero Dawn, также в свое время получила полное издание.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
BLATNOY1
но в начале следующего года игра также появится в Steam и Epic Games Store

На PC уже анонсировали?

0
Dmitry_Quant

Да

0
NIGА

Нет

-5
СнопакДоминатор

Нет млять с тебя рофлят. Прямым текстом написано, что игра выйдет в Стим.

1
Tiktotayou124 NIGА

В танке?

0
saiditsme СнопакДоминатор

А в зелено-красно-синем магазине уже появилось?

0
inkomniak

Диск куплю!!!

0
Faryanit

Тут без "неньютоновских" модификаций не обойтись)

0