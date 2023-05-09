Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7 528 оценок

Продажи Horizon Forbidden West превысили 8,4 млн копий, продажи франшизы - 32,7 млн; Приключения Элой продолжатся

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monk70
Новости

Было продано более 8,4 млн копий Horizon Forbidden West, а франшизы Horizon, состоящей из Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West и Horizon Call of the Mountain, было продано более 32,7 млн копий, сообщили издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Guerrilla.

Компании добавили, что «еще миллионы людей по всему миру» открыли для себя франшизу с помощью подписок PlayStation и таких сервисов, как PlayStation Plus и Play at Home.

«Наконец, я хотел бы поделиться тем, что мы так взволнованы тем, что приключения Элой продолжатся», — сказал директор студии Guerrilla Games и директор студии по искусству и анимации Ян-Барт ван Бик в блоге PlayStation. «Ее последняя миссия приводит ее к руинам Лос-Анджелеса в Horizon Forbidden West: Burning Shores, и мы не можем дождаться, когда вы узнаете, куда она отправится дальше».
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ЕвМи

Ждем Элой King Size!

1
IY1982

Эх, сейчас бы новый Killzone с геймплеем второй части и графоном четвёртой. Ну а третью часть приключений Элой ждём, интересно что же там за такой новый ужасный ИИ

1
JohnTornton

в третьей части она станет чёрной?

-1