Продажи Horizon Forbidden West превысили 8,4 млн копий, продажи франшизы - 32,7 млн; Приключения Элой продолжатся

Было продано более 8,4 млн копий Horizon Forbidden West, а франшизы Horizon, состоящей из Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West и Horizon Call of the Mountain, было продано более 32,7 млн копий, сообщили издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Guerrilla.
Компании добавили, что «еще миллионы людей по всему миру» открыли для себя франшизу с помощью подписок PlayStation и таких сервисов, как PlayStation Plus и Play at Home.
«Наконец, я хотел бы поделиться тем, что мы так взволнованы тем, что приключения Элой продолжатся», — сказал директор студии Guerrilla Games и директор студии по искусству и анимации Ян-Барт ван Бик в блоге PlayStation. «Ее последняя миссия приводит ее к руинам Лос-Анджелеса в Horizon Forbidden West: Burning Shores, и мы не можем дождаться, когда вы узнаете, куда она отправится дальше».
Ждем Элой King Size!
Эх, сейчас бы новый Killzone с геймплеем второй части и графоном четвёртой. Ну а третью часть приключений Элой ждём, интересно что же там за такой новый ужасный ИИ
в третьей части она станет чёрной?