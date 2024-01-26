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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.3 738 оценок

Раннее сравнение графики Horizon Forbidden West на ПК и PS5

butcher69
Новости

Вчера Sony объявила дату выхода Horizon Forbidden West Complete Edition на PC и выпустила новый трейлер. Хорошо известный блогер Cycu1 решил воспользоваться этой ситуацией и сравнил кадры из ПК-версией с кадрами из версии для PlayStation 5. В сравнении можно отметить небольшие отличия в детализации в представлении персонажей и работу освещения.

Как стало известно, ПК-версия получит некоторые функции, которые не будут доступны на игровых консолях PlayStation. К ним относятся новые соотношения сторон экрана 21:9, 32:9 и 48:9 Ultrawide, разблокированная частота кадров, улучшенное разрешение и использование технологии генерации кадров NVIDIA DLSS 3. Также будет поддерживаться технология AMD FSR и Intel XeSS, а также NVIDIA DLAA. Дополнительно, в ПК-версии игры будет предоставлена возможность полной настройки управления с помощью мыши и клавиатуры, а также полная совместимость с контроллером DualSense.

Оригинальная версия дебютировала в феврале 2022 года, а пользователи ПК смогут поиграть в новые приключения Элой в конце марта этого года, а именно 21 числа.

4
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
saa0891

Вот она ряху то отожрала.

Самое главное отличие это нормальное управление.

3
Tabletka_aspirina

И, где отличия?

-2
Кроллег

Во фреймрейте на соответствующих системах.

2
Димка Ребров Кроллег

ну сравнить консоль за 40, которая выдает 4к 30 фпс , либо фулл хд 60 стабильно при отличной графике, либо пк, который за 40 может запустить меню игры.

-4
MythicalTiernan Димка Ребров

Честные 4к 30 фпс она разве что в кат сценах может выдать, в игре в динамике там 2к с шахматным рендерингом до 4к, потому что убогое железо на консолях в большее не может!

4
-Zion- MythicalTiernan

Там 4к 30, DF делали обзор. А про 2к это ты выдумал просто выдав рандом из головы, потому что тебе так хочется верить.

-4
PlacidFrazer Димка Ребров

Где цена 40? Плойка стоит дороже. Сейчас она стоит почти в два раза дороже. Да даже на выходе не стоила 40. Откуда такая цена.

4