Раннее сравнение графики Horizon Forbidden West на ПК и PS5

Вчера Sony объявила дату выхода Horizon Forbidden West Complete Edition на PC и выпустила новый трейлер. Хорошо известный блогер Cycu1 решил воспользоваться этой ситуацией и сравнил кадры из ПК-версией с кадрами из версии для PlayStation 5. В сравнении можно отметить небольшие отличия в детализации в представлении персонажей и работу освещения.
Как стало известно, ПК-версия получит некоторые функции, которые не будут доступны на игровых консолях PlayStation. К ним относятся новые соотношения сторон экрана 21:9, 32:9 и 48:9 Ultrawide, разблокированная частота кадров, улучшенное разрешение и использование технологии генерации кадров NVIDIA DLSS 3. Также будет поддерживаться технология AMD FSR и Intel XeSS, а также NVIDIA DLAA. Дополнительно, в ПК-версии игры будет предоставлена возможность полной настройки управления с помощью мыши и клавиатуры, а также полная совместимость с контроллером DualSense.
Оригинальная версия дебютировала в феврале 2022 года, а пользователи ПК смогут поиграть в новые приключения Элой в конце марта этого года, а именно 21 числа.
Вот она ряху то отожрала.
Самое главное отличие это нормальное управление.
И, где отличия?
Во фреймрейте на соответствующих системах.
ну сравнить консоль за 40, которая выдает 4к 30 фпс , либо фулл хд 60 стабильно при отличной графике, либо пк, который за 40 может запустить меню игры.
Честные 4к 30 фпс она разве что в кат сценах может выдать, в игре в динамике там 2к с шахматным рендерингом до 4к, потому что убогое железо на консолях в большее не может!
Там 4к 30, DF делали обзор. А про 2к это ты выдумал просто выдав рандом из головы, потому что тебе так хочется верить.
Где цена 40? Плойка стоит дороже. Сейчас она стоит почти в два раза дороже. Да даже на выходе не стоила 40. Откуда такая цена.