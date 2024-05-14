Разработчики Horizon Forbidden West рассказали про создание эпической битвы с Гором

Сиквел Horizon: Zero Dawn, продолжающий историю Элой.

Элой снова должна отправится исследовать неизведанные земли постапокалиптической Америки. Ей предстоит столкнуться с новыми опасностями и таинственными угрозами в этом диком мире, населённом загадочными машинами.

Игроки смогут исследовать обширные ландшафты, сражаться с гигантскими роботизированными существами и встречать новые племена. Элой придётся проявить всё своё мастерство охотницы, чтобы выжить в этом суровом мире и раскрыть его тайны.

Главной героине предстоит объединиться со старыми союзниками и обрести новых, чтобы противостоять смертельным угрозам — бушующим бурям и смертоносным болезням. Элой должна будет разгадать наследие древних цивилизаций, чтобы предотвратить гибель человечества и восстановить гармонию в мире.