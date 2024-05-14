Разработчики Horizon Forbidden West рассказали про создание эпической битвы с Гором

Отмечая первую годовщину выхода дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West, разработчик Guerrilla Games выпустила новый трейлер, в котором рассказывается о том, как создавалась эпическая битва с Гором в игре. В видеоролике старший арт-директор Миша Баас и главный игровой дизайнер Арне Оме, а также другие члены команды разработчиков игры рассказывают о битве с Гором.
Студия, похоже, с самого начала осознавала амбициозную перспективу создания боя вокруг Хоруса. Оме говорит о том, что этот бой стал великой кульминацией, поскольку он должен был стать концом сюжетной линии «Запретного Запада». Бой также выступает финалом в игровом смысле, поскольку проверяет некоторые способности Элой.
«Нам нужно было завершить сюжетную линию Horizon Forbidden West, поскольку это был последний квест расширения, и поэтому мы должны были создать уровень, достойный стать его грандиозным финалом», — сказал Оме.
«Поскольку мы сражаемся с машиной, ответственной за уничтожение цивилизации, казалось, что победить ее с помощью лука и стрел будет непросто. В этой решающей битве мы хотели бросить вызов всем способностям Элой: ее способности проникать незамеченной и оставаться скрытой, ее ловкости и способности лазать и плавать, а также сотрудничать с друзьями».
Баас говорит о том, чтобы бой выглядел настолько эпичным, насколько он ощущается. Он также говорит о масштабе боя и о том, как важно было позволить игрокам видеть Гора как на расстоянии, так и вблизи.
«Чтобы создать структуру боя и придать ему хороший темп и ритм, мы пытались разделить игрока и Гора на протяжении всего боя», — сказал Баас.
«Если бы мы собирались сражаться с Гором только в ближнем бою, у нас было бы ощущение, что мы, так сказать, «стригли ему ногти на ногах». Вы постоянно будете находиться очень близко и не будете видеть большую ее часть, и мы хотели, чтобы у игроков была возможность увидеть машину и оценить ее способности. Мы также хотели, чтобы игроки увидели его способность передвигаться и заметили разрушения, которые он причиняет ландшафту на своем пути. Для нас было очень важно предоставить Гору этот момент презентации, чтобы дать игрокам возможность продемонстрировать его мощь».
Посмотрите полное видео, в котором также участвуют технический дизайнер Марцин Матущик и старший аниматор существ Дэвид Винс, рассказывающие обо всех трудностях, связанных с разработкой боя, от игрового процесса до анимации.
Полоумная курица, плюя на все законы Вселенной, бегает и мочит из лука 100 тонную железную махину... Реально эпичная битва xD Легализация тяжелых наркотиков на западе дает результаты по ходу )