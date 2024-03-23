Разработка PC-версии Horizon Forbidden West заняла год

Sony продолжает постепенное перенос своих игр на ПК, и с этой целью она купила студию Nixxes, как раз специализирующуюся на портах и отвечающую за большинство релизов компании на этой платформе.

В недавнем интервью Eurogamer главный программист студии Патрик Ден Беккер рассказал о сложностях создания портов, подобных недавнему Horizon Forbidden West. По словам Беккера, на запуск проекта у студии обычно уходит год. "Обычно мы начинаем проект за год до его релиза, так что это было где-то в феврале или марте прошлого года", - сказал он о начале работы над портом Horizon.

По словам Йеруна Кребберса, программиста из Guerrilla Games, у студии есть версия для ПК, которая используется для тестирования игры перед выпуском на PlayStation, но это не та версия, которую обычно получают пользователи.

У нас в Guerrilla есть внутренняя версия для ПК, но это не то же самое, что выпустить игру для ПК... Ее мы используем для наших внутренних инструментов, а также для проверки того, что система рендеринга и все наши подсистемы работают на ПК, чтобы убедиться, что все можно запустить, даже не нуждаясь в PlayStation для всех этих целей. А ведь именно это обычно является основой для начала работы над портом, верно? Так что у нас много ручного труда, который мы выполняем внутри компании и который, по сути, передаем Nixxes, а вот они как раз и занимаются волшебством.

Комментируя возможность добавления трассировки лучей в тени в ПК-порте, Беккер говорит, что, хотя в прошлом они уже делали это в Shadow of the Tomb Raider, они решили, что Horizon и так выглядит очень хорошо, и не хотели портить художественное оформление игры.

Это определенно рассматривалось, и хорошо, что вы упомянули Shadow of the Tomb Raider. Там нам пришлось делать полный проход освещения, чтобы тени RT работали. А для этого проекта, с его многочасовым кинематографом и размахом... мы решили, что игра и так выглядит очень хорошо, здесь есть сильное направление, и мы не хотим его портить".

Horizon Forbidden West уже доступна для ПК.