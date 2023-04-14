Релизный трейлер дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West ©

Guerrilla Games представила релизный трейлер для Horizon Forbidden West: Burning Shores, DLC с новыми приключениями Элой, выходящего 19 апреля 2023 года. Видеоролик всего за одну минуту демонстрирует нам смесь экшена и сюжета, позволяя познакомиться с основными особенностями этого расширения.

Horizon Forbidden West: Burning Shores переносит нас в Лос-Анджелес, который теперь превратился в опасный вулканический архипелаг - отсюда и название Burning Shores, поскольку они изрыты лавой. Мы исследуем Голливудские холмы, которые, очевидно, гораздо опаснее, чем современные. Трейлер показывает нам, как Элой объединяется с новым племенем Квен и готовится противостоять новой угрозе, которая угрожает всем племенам.

Ролик также позволяет взглянуть на новую машину - Waterwing, которая способна как летать, так и нырять в воду и помогает двигаться быстрее, чем плавание.

Напоминаем, что Horizon Forbidden West: Burning Shores будет доступна только на PS5, хотя базовая игра также доступна на PlayStation 4.