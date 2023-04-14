Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7.1 492 оценки

Релизный трейлер дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West

©
butcher69
Новости

Guerrilla Games представила релизный трейлер для Horizon Forbidden West: Burning Shores, DLC с новыми приключениями Элой, выходящего 19 апреля 2023 года. Видеоролик всего за одну минуту демонстрирует нам смесь экшена и сюжета, позволяя познакомиться с основными особенностями этого расширения.

Horizon Forbidden West: Burning Shores переносит нас в Лос-Анджелес, который теперь превратился в опасный вулканический архипелаг - отсюда и название Burning Shores, поскольку они изрыты лавой. Мы исследуем Голливудские холмы, которые, очевидно, гораздо опаснее, чем современные. Трейлер показывает нам, как Элой объединяется с новым племенем Квен и готовится противостоять новой угрозе, которая угрожает всем племенам.

Ролик также позволяет взглянуть на новую машину - Waterwing, которая способна как летать, так и нырять в воду и помогает двигаться быстрее, чем плавание.

Напоминаем, что Horizon Forbidden West: Burning Shores будет доступна только на PS5, хотя базовая игра также доступна на PlayStation 4.

Трейлеры
4
5
Последние посты по игре Horizon: Forbidden West
Геймплейный ролик Horizon Forbidden West: Burning Shores демонстрирует новую боевую механику
Геймплейный ролик Horizon Forbidden West: Burning Shores демонстрирует новую боевую механику
Трейлер Horizon Forbidden West: Burning Shores посвящен бонусному снаряжению Blacktide
Трейлер Horizon Forbidden West: Burning Shores посвящен бонусному снаряжению Blacktide
Поселение Квенов в новом ролике Horizon Forbidden West: Burning Shores
Поселение Квенов в новом ролике Horizon Forbidden West: Burning Shores
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Monk78

Интересует только один вопрос, будет ли локализация. Если будет это 100% достойно покупке.

3
IY1982

должно быть, Сони гораздо умнее и практичнее подходят к вопросу о русском языке чем тупорылые Майки

3
Den1sDzen

Сделал предзаказ, надеюсь не зря.

2
Monk78 Den1sDzen

А я в смятении, цена в Турецком сторе очень привлекательная, но кота в мешке брать не хочу.

0
IY1982 Monk78

DLC для первой части было очень годное. Смущает как раз-таки цена, как бы не оказались Горящие острова продолжительностью всего на 2 часа.

0