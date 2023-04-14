Релизный трейлер дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West

Guerrilla Games представила релизный трейлер для Horizon Forbidden West: Burning Shores, DLC с новыми приключениями Элой, выходящего 19 апреля 2023 года. Видеоролик всего за одну минуту демонстрирует нам смесь экшена и сюжета, позволяя познакомиться с основными особенностями этого расширения.
Horizon Forbidden West: Burning Shores переносит нас в Лос-Анджелес, который теперь превратился в опасный вулканический архипелаг - отсюда и название Burning Shores, поскольку они изрыты лавой. Мы исследуем Голливудские холмы, которые, очевидно, гораздо опаснее, чем современные. Трейлер показывает нам, как Элой объединяется с новым племенем Квен и готовится противостоять новой угрозе, которая угрожает всем племенам.
Ролик также позволяет взглянуть на новую машину - Waterwing, которая способна как летать, так и нырять в воду и помогает двигаться быстрее, чем плавание.
Напоминаем, что Horizon Forbidden West: Burning Shores будет доступна только на PS5, хотя базовая игра также доступна на PlayStation 4.
Интересует только один вопрос, будет ли локализация. Если будет это 100% достойно покупке.
должно быть, Сони гораздо умнее и практичнее подходят к вопросу о русском языке чем тупорылые Майки
Сделал предзаказ, надеюсь не зря.
А я в смятении, цена в Турецком сторе очень привлекательная, но кота в мешке брать не хочу.
DLC для первой части было очень годное. Смущает как раз-таки цена, как бы не оказались Горящие острова продолжительностью всего на 2 часа.