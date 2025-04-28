Samsung провела первую в истории демонстрацию игры Horizon Forbidden West в разрешении 8К с частотой 120 Гц

Ранее в этом месяце, во время выставки NAB (Национальная ассоциация вещателей) Show 2025 в Лас-Вегасе, Ассоциация 8K продемонстрировала «первую в мире» возможность игр 8K@120 Гц на HDMI 2.1. Спецификация, как известно, ограничена 8K@60 Гц, но Display Stream Compression позволила им преодолеть это ограничение. ПК был полностью оснащен оборудованием AMD и запускал игру Horizon Forbidden West, которая, как известно, хорошо оптимизирована.
Игра демонстрировалась в реальном времени с использованием игрового ПК на базе AMD и специального 65-дюймового телевизора Neo QLED 8K, привезенного из Кореи членом Ассоциации 8K, компанией Samsung, который поддерживал дисплей с частотой 120 кадров в секунду. Использовался автоматический режим низкой задержки (ALLM), переменная частота обновления (VRR) и FreeSync Премиум Про
ПК был от Maingear построен на AMD Ryzen 7 9800X3D CPU и AMD Radeon RX 9070 XT. Игра поддерживает платформу Steam, которая позволяет отображать аналитику и подтверждать работу на частоте 120 Гц. Игра была отрендерена в разрешении 5K, а затем была внутренне масштабирована с использованием технологии FidelityFX Super Resolution 3 на основе AMD ML.
Сигнал отправлялся на телевизор с помощью HDMI 2.1b с поддержкой DSC, а впечатляющие плавные визуальные эффекты привлекли большое внимание посетителей, особенно тех, кто уже был знаком с игрой, которая визуально очень впечатляет.
8K-гейминг, безусловно, все еще кажется немного излишним, особенно когда некоторые игры для ПК имеют проблемы с производительностью даже при гораздо более низких разрешениях. Однако новейшие видеокарты NVIDIA и AMD делают это более управляемым, чем когда-либо, с NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation и AMD FSR 4 Frame Generation.
На самом деле, Kingdom Come: Deliverance 2 тоже играбельна, и идёт с такой же частотой кадров даже при разрешении 16K на GeForce RTX 5090, и это без Frame Generation, которая не поддерживается в этой игре.
С анонсом спецификации HDMI 2.2 на выставке CES 2025 и ее официальным выпуском, запланированным на конец этого года, 8K-дисплеи, вероятно, станут более распространенными благодаря удвоенной (96 Гбит/с) пропускной способности. В то же время, может потребоваться несколько лет — и уже вероятно, появится новое поколение видеокарт, прежде чем 8K-игры действительно станут широкодоступными как с аппаратной, так и с программной точки зрения.
dlss в производительность
Пока слишком мало смыла. Играю в 4к/120 и даже для этого с трудом хватает 9800х3д и 5090. 8к/120 при нынешнем железе это импосибл
Пфф, что тебе мешает купить 2 карточку чтобы хватало? У меня риг из четырех 5090 ос, играю 8к/240 с кайфом.
чуть ниже отправил с текстом надеюсь не забанят
Вогнали перса в режиме ожидания в пустынной местности, и чего-то доказать хотят .Вот если б в густонаселённом месте действие происходило; где основные просадки; было б не столь подозрительно.
Можно я напишу комментарий на будущую новость, Тодд Говард даже бесплатную игру продаст...
Новость“Премиум-возможность The Elder Scrolls Online станет доступной для всех.
Игроки, потратившие деньги на нее, оказались недовольны эти решением. И требуют компенсации от Bethesda.”
реклама видеокарты))что б все бросили всё и побежали покупать RTX 5090))хехе
4к натив по факту до сих пор толком не добрался до пользователей, не считая ̶к̶о̶с̶т̶ы̶л̶е̶й̶ плацебо в виде апскейлеров и фейк генерации, а они уже готовы разводить на 8к, эх, кудесники из яхт-клубов :D