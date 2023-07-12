Серия Horizon только начинается - у разработчиков есть еще множество планов

Компания Guerrilla Games утверждает, что серия Horizon "будет продолжаться еще очень долго", и в запасе у разработчика 16 "планов".
Когда в апреле вышло DLC Burning Shores для Horizon Forbidden West, фанаты заподозрили, что это не конец истории Элой. В мае директор студии Ян-Барт ван Бик подтвердил, что приключения Элой продолжатся.
Однако ван Бик надеется, что вселенная Horizon будет расширяться не только за счет еще одной игры: во время выступления на Develop:Brighton он сообщил, что в настоящее время у студии есть около 16 планов, включая будущие части. "Мы собираемся продолжать эту игру еще очень долго", - продолжает он.
"Как, вероятно, уже известно, мы также собираемся работать над многопользовательской игрой", - говорит ван Бик, возможно, имея в виду MMO Horizon, слухи о которой появились в 2021 году. Слухи возобновились в прошлом году после появления нового сообщения о том, что Sony сотрудничает с южнокорейским разработчиком NCSoft Corporation для ее создания.
Ван Бик описывает работу над грядущей многопользовательской кооперативной игрой как "еще один масштабный сдвиг для студии, почти такой же, как и работа над первой Horizon". "Создание игры для двух игроков - это совершенно новый вызов для студии", - уточняет он, добавляя, что команда с нетерпением ждет начала работы над проектом.
Лучшим она уже сдохла. Чем больше это развивается, тем дальше сюжет от адекватности.
Почему только 16 планов, гендеров вроде 60
Ну что там будет? Злобные, белые гетеросексуалы прилетят завоёвывать сильных и независимых? Или это из нового Mass Effect сюжет?
Модератор, тут человек жесть запостил. Прошу оградить
О боже, нет, не надо
Главное что бы бигмаков для Элой хватило, с таким то аппетитом.
Она больше по пельменям)
Лучшим она уже сдохла. Чем больше это развивается, тем дальше сюжет от адекватности.
Ну будет как Assassins creed. Пока покупают будут клепать.
Делают очередной конвеер. Ясно.
На пк выпускайте, там уже поговорим
так есть на пк, у сосони же нет эксклюзивов
Классная игруха!
Кому не нравиться, зачем сюда зашли? Сказать своё "фи"?
Ах, вас смутила ориентация главной героини! А то, что вы ребята лейсбийское порно смотрите тайком?;) Ну признаитесь, смотрите ведь:)
То что ты порно с игровым повествованием сравнил все говорит о рациональности твоего мнения
Кто тебе сказал, что ненавистники ЛГБТ все смотрят лесб? Я вот не смотрю.
Так хочется, чтобы этот хорайзон проваливался в продажах... но кажется, красочные меходинозавры слишком привлекательны, чтобы забыть об этой дряни.