Серия Horizon только начинается - у разработчиков есть еще множество планов ©

Компания Guerrilla Games утверждает, что серия Horizon "будет продолжаться еще очень долго", и в запасе у разработчика 16 "планов".

Когда в апреле вышло DLC Burning Shores для Horizon Forbidden West, фанаты заподозрили, что это не конец истории Элой. В мае директор студии Ян-Барт ван Бик подтвердил, что приключения Элой продолжатся.

Однако ван Бик надеется, что вселенная Horizon будет расширяться не только за счет еще одной игры: во время выступления на Develop:Brighton он сообщил, что в настоящее время у студии есть около 16 планов, включая будущие части. "Мы собираемся продолжать эту игру еще очень долго", - продолжает он.

"Как, вероятно, уже известно, мы также собираемся работать над многопользовательской игрой", - говорит ван Бик, возможно, имея в виду MMO Horizon, слухи о которой появились в 2021 году. Слухи возобновились в прошлом году после появления нового сообщения о том, что Sony сотрудничает с южнокорейским разработчиком NCSoft Corporation для ее создания.

Ван Бик описывает работу над грядущей многопользовательской кооперативной игрой как "еще один масштабный сдвиг для студии, почти такой же, как и работа над первой Horizon". "Создание игры для двух игроков - это совершенно новый вызов для студии", - уточняет он, добавляя, что команда с нетерпением ждет начала работы над проектом.