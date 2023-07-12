Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7 550 оценок

Серия Horizon только начинается - у разработчиков есть еще множество планов

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butcher69
Новости

Компания Guerrilla Games утверждает, что серия Horizon "будет продолжаться еще очень долго", и в запасе у разработчика 16 "планов".

Когда в апреле вышло DLC Burning Shores для Horizon Forbidden West, фанаты заподозрили, что это не конец истории Элой. В мае директор студии Ян-Барт ван Бик подтвердил, что приключения Элой продолжатся.

Однако ван Бик надеется, что вселенная Horizon будет расширяться не только за счет еще одной игры: во время выступления на Develop:Brighton он сообщил, что в настоящее время у студии есть около 16 планов, включая будущие части. "Мы собираемся продолжать эту игру еще очень долго", - продолжает он.

"Как, вероятно, уже известно, мы также собираемся работать над многопользовательской игрой", - говорит ван Бик, возможно, имея в виду MMO Horizon, слухи о которой появились в 2021 году. Слухи возобновились в прошлом году после появления нового сообщения о том, что Sony сотрудничает с южнокорейским разработчиком NCSoft Corporation для ее создания.

Ван Бик описывает работу над грядущей многопользовательской кооперативной игрой как "еще один масштабный сдвиг для студии, почти такой же, как и работа над первой Horizon". "Создание игры для двух игроков - это совершенно новый вызов для студии", - уточняет он, добавляя, что команда с нетерпением ждет начала работы над проектом.

-1
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
zzver1989

Лучшим она уже сдохла. Чем больше это развивается, тем дальше сюжет от адекватности.

10
ver9iliy

Почему только 16 планов, гендеров вроде 60

9
Pop Egor90

Ну что там будет? Злобные, белые гетеросексуалы прилетят завоёвывать сильных и независимых? Или это из нового Mass Effect сюжет?

5
hanklab
4
HellowRainbow

Модератор, тут человек жесть запостил. Прошу оградить

0
ПетроНепетро
0
ckott4

О боже, нет, не надо

1
Богдан Мастдаев

Главное что бы бигмаков для Элой хватило, с таким то аппетитом.

0
Deveron

Она больше по пельменям)

0
dehis901

Лучшим она уже сдохла. Чем больше это развивается, тем дальше сюжет от адекватности.

-1
Евгений Кондратенко

Ну будет как Assassins creed. Пока покупают будут клепать.

-1
MCior

Делают очередной конвеер. Ясно.

-2
Lenyaants

На пк выпускайте, там уже поговорим

-3
ckott4

так есть на пк, у сосони же нет эксклюзивов

0
TX-101

Классная игруха!

Кому не нравиться, зачем сюда зашли? Сказать своё "фи"?

Ах, вас смутила ориентация главной героини! А то, что вы ребята лейсбийское порно смотрите тайком?;) Ну признаитесь, смотрите ведь:)

-4
kaisgrady

То что ты порно с игровым повествованием сравнил все говорит о рациональности твоего мнения

0
0ncnjqybr

Кто тебе сказал, что ненавистники ЛГБТ все смотрят лесб? Я вот не смотрю.

0
PuserG

Так хочется, чтобы этот хорайзон проваливался в продажах... но кажется, красочные меходинозавры слишком привлекательны, чтобы забыть об этой дряни.

-5