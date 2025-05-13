Слух: Horizon 3 выйдет уже в 2027 году, но до этого Guerrilla Games выпустит многопользовательский проект

Неожиданно в сети появились новые сведения о будущем серии Horizon, где переплетается футуризм и доисторическая эпоха. По информации от TCMF Games, студия Guerrilla Games активно работает над двумя проектами во вселенной Horizon: многопользовательской игрой и полноценной третьей частью, которую планируют выпустить в 2027 году.

Согласно источнику, Horizon 3 уже находится в разработке и, вероятно, станет завершающей частью основной трилогии про приключения Элой. Центральной темой истории, как предполагается, станет искусственный интеллект Немезида, которого уже мелькал во второй части и расширении Burning Shores. Кроме того, инсайдер допускает, что третья часть может стать тайтлом запуска для следующей консоли Sony — PlayStation 6 — хотя при этом поддержка PS5 также сохраняется.

Что касается многопользовательского проекта, он должен выйти раньше. Именно над ним Guerrilla Games работает в первую очередь. Информация о его существовании появилась ещё в начале 2025 года, когда в сети обнаружили вакансию студии с акцентом на создание кооперативного опыта в мире Horizon и амбициозной целью «привлечь более миллиона игроков».

Напомним, что серия Horizon разошлась тиражом свыше 30 миллионов копий и давно заняла прочное место в линейке эксклюзивов PlayStation. Помимо игр, во вселенной развивается и медийная франшиза — сейчас в производстве находится экранизация.

Пока представители Guerrilla Games официально не подтвердили сроки релиза, однако всё больше сигналов указывает на то, что фанатов ожидает насыщенное продолжение истории Элой — сначала в онлайновом формате, а затем и в заключительной части трилогии.