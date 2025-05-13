Слух: Horizon 3 выйдет уже в 2027 году, но до этого Guerrilla Games выпустит многопользовательский проект

Неожиданно в сети появились новые сведения о будущем серии Horizon, где переплетается футуризм и доисторическая эпоха. По информации от TCMF Games, студия Guerrilla Games активно работает над двумя проектами во вселенной Horizon: многопользовательской игрой и полноценной третьей частью, которую планируют выпустить в 2027 году.
Согласно источнику, Horizon 3 уже находится в разработке и, вероятно, станет завершающей частью основной трилогии про приключения Элой. Центральной темой истории, как предполагается, станет искусственный интеллект Немезида, которого уже мелькал во второй части и расширении Burning Shores. Кроме того, инсайдер допускает, что третья часть может стать тайтлом запуска для следующей консоли Sony — PlayStation 6 — хотя при этом поддержка PS5 также сохраняется.
Что касается многопользовательского проекта, он должен выйти раньше. Именно над ним Guerrilla Games работает в первую очередь. Информация о его существовании появилась ещё в начале 2025 года, когда в сети обнаружили вакансию студии с акцентом на создание кооперативного опыта в мире Horizon и амбициозной целью «привлечь более миллиона игроков».
Напомним, что серия Horizon разошлась тиражом свыше 30 миллионов копий и давно заняла прочное место в линейке эксклюзивов PlayStation. Помимо игр, во вселенной развивается и медийная франшиза — сейчас в производстве находится экранизация.
Пока представители Guerrilla Games официально не подтвердили сроки релиза, однако всё больше сигналов указывает на то, что фанатов ожидает насыщенное продолжение истории Элой — сначала в онлайновом формате, а затем и в заключительной части трилогии.
Ждем всем селом.
твоя невеста на фото?
недостаточно прогрессивно! Побрить налысо!
в last of us сериале не получилось) надо теперь и это испорть))
Кому и кобыла невеста.
3 часть хорайзена жду, многопользовательный ну зачем
ну не зашел у сони многопользовательский
их дело пилить хорошие сюжетные игры
Вторая часть была напичкана повесткой, представляю что в третьей будет
откуда там повестка?то что элой потолстела?
вы говорите напичкан как будто мы играем за транса-ле*буху, который позицинирует себя как дверь и всю игру ноет, а потом все квесты только спасем геев, а все названия навыков это "сладкие киски женщин", "сила мужской любви" , а все оружие и снаряды названы "голубая сила", "уничтожитель мужчин"
вот это напичкана
а то что элой толстая, ну все мы толстеем с годами
единственное до чего можно докулупаться, это её поцелуй с девушкой и что она динамит мужика
это единственная повестка в игре
Я не знаю относится ли это к повестке но во второй части слишком много сильных и независимых баб, под конец это действительно стало раздражать. Даже последний босс был бабой, и замут с нападением на шерифов устроила баба, и кузнецы у них бабы, и искатели из дальних земель баба и на корабле искал компас для аж целых 2х навигаторов как думаете какого пола (барабанная дробь) .... А погибает за всю игру только один мужик))))
аа ну возможно
точно,хотя главный злодей разве не мужик был? не помню уже
Вторая была сюжетно слабее первой, так что третью не жду
После унылой 2 части все желание отпало следить за этой франшизой... а ведь первую часть как то на 100% прошел
И у меня
Мне и первая часть была унылой, вторую даже с торрента не качал.
На картинке главная героиня в мечтах фанатов, но в реальности она замухрышка в лохмотьях.
Хотя как можно фанатеть по этой серии?! Guerrilla Games- самая бездарная студия Sony. В первую часть пробовал играть, и игра оказалась чудовищно плохой. Нелепейший стелс в кустах, тупейший ИИ, отвратительная стрельба из лука. 4 игры в одной вселенной. У этих укурышей совсем фантазии нет, похоже.
С опять жирной Элой, вместо нормальной 🤣 // ストライク シューティングスター
Возрождение страшной пельменяхи🤦♂️ // Nvidia Power
гг снова будет сильно выпивающая бисексу@льная шмара?
з.ы. на пг бисексу@л запрещенное слово... я куею...
сиквел хорайзона игра конечно очень красивая, но сюжет и персонажи очень скучные\стерильные.
Лучше бы киллзон возродили.
Кто это на картинке?? Почему не главная героиня, которую мы все знаем по последнему релизу?..