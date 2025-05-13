ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 3 875 оценок

Слух: Horizon 3 выйдет уже в 2027 году, но до этого Guerrilla Games выпустит многопользовательский проект

Gutsz Gutsz

Неожиданно в сети появились новые сведения о будущем серии Horizon, где переплетается футуризм и доисторическая эпоха. По информации от TCMF Games, студия Guerrilla Games активно работает над двумя проектами во вселенной Horizon: многопользовательской игрой и полноценной третьей частью, которую планируют выпустить в 2027 году.

Согласно источнику, Horizon 3 уже находится в разработке и, вероятно, станет завершающей частью основной трилогии про приключения Элой. Центральной темой истории, как предполагается, станет искусственный интеллект Немезида, которого уже мелькал во второй части и расширении Burning Shores. Кроме того, инсайдер допускает, что третья часть может стать тайтлом запуска для следующей консоли Sony — PlayStation 6 — хотя при этом поддержка PS5 также сохраняется.

Что касается многопользовательского проекта, он должен выйти раньше. Именно над ним Guerrilla Games работает в первую очередь. Информация о его существовании появилась ещё в начале 2025 года, когда в сети обнаружили вакансию студии с акцентом на создание кооперативного опыта в мире Horizon и амбициозной целью «привлечь более миллиона игроков».

Напомним, что серия Horizon разошлась тиражом свыше 30 миллионов копий и давно заняла прочное место в линейке эксклюзивов PlayStation. Помимо игр, во вселенной развивается и медийная франшиза — сейчас в производстве находится экранизация.

Пока представители Guerrilla Games официально не подтвердили сроки релиза, однако всё больше сигналов указывает на то, что фанатов ожидает насыщенное продолжение истории Элой — сначала в онлайновом формате, а затем и в заключительной части трилогии.

17
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Даздрасен Дыклоп

Ждем всем селом.

17
MalevolentGalileo

твоя невеста на фото?

ivan pron

недостаточно прогрессивно! Побрить налысо!

Gerasim Shaverdoff

в last of us сериале не получилось) надо теперь и это испорть))

Даздрасен Дыклоп ivan pron
Побрить налысо!
1
ZAUSA MalevolentGalileo
твоя невеста на фото?

Кому и кобыла невеста.

My life is a game

3 часть хорайзена жду, многопользовательный ну зачем
ну не зашел у сони многопользовательский
их дело пилить хорошие сюжетные игры

12
BLATNOY1

Вторая часть была напичкана повесткой, представляю что в третьей будет

9
My life is a game BLATNOY1

откуда там повестка?то что элой потолстела?

вы говорите напичкан как будто мы играем за транса-ле*буху, который позицинирует себя как дверь и всю игру ноет, а потом все квесты только спасем геев, а все названия навыков это "сладкие киски женщин", "сила мужской любви" , а все оружие и снаряды названы "голубая сила", "уничтожитель мужчин"
вот это напичкана

а то что элой толстая, ну все мы толстеем с годами

единственное до чего можно докулупаться, это её поцелуй с девушкой и что она динамит мужика
это единственная повестка в игре

6
Сергей Оленичев My life is a game

Я не знаю относится ли это к повестке но во второй части слишком много сильных и независимых баб, под конец это действительно стало раздражать. Даже последний босс был бабой, и замут с нападением на шерифов устроила баба, и кузнецы у них бабы, и искатели из дальних земель баба и на корабле искал компас для аж целых 2х навигаторов как думаете какого пола (барабанная дробь) .... А погибает за всю игру только один мужик))))

2
My life is a game Сергей Оленичев

аа ну возможно
точно,хотя главный злодей разве не мужик был? не помню уже

K0t Felix

Вторая была сюжетно слабее первой, так что третью не жду

1
lDjazZy

После унылой 2 части все желание отпало следить за этой франшизой... а ведь первую часть как то на 100% прошел

8
K0t Felix

И у меня

2
Bigozerki

Мне и первая часть была унылой, вторую даже с торрента не качал.

DemandingRufus

На картинке главная героиня в мечтах фанатов, но в реальности она замухрышка в лохмотьях.

Хотя как можно фанатеть по этой серии?! Guerrilla Games- самая бездарная студия Sony. В первую часть пробовал играть, и игра оказалась чудовищно плохой. Нелепейший стелс в кустах, тупейший ИИ, отвратительная стрельба из лука. 4 игры в одной вселенной. У этих укурышей совсем фантазии нет, похоже.

5
Пользователь ВКонтакте

С опять жирной Элой, вместо нормальной 🤣 // ストライク シューティングスター

2
Пользователь ВКонтакте

Возрождение страшной пельменяхи🤦‍♂️ // Nvidia Power

2
MalevolentGalileo

гг снова будет сильно выпивающая бисексу@льная шмара?

з.ы. на пг бисексу@л запрещенное слово... я куею...

2
ivan pron

сиквел хорайзона игра конечно очень красивая, но сюжет и персонажи очень скучные\стерильные.

Лучше бы киллзон возродили.

2
Coroner

Кто это на картинке?? Почему не главная героиня, которую мы все знаем по последнему релизу?..

1