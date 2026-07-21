Слух: Сиквел Horizon FW качественно разовьет существующие механики без радикальных изменений геймплея

Полноценная третья часть франшизы Horizon от студии Guerrilla Games уже находится на стадии закрытого тестирования. Об этом в эфире подкаста Last Stand Media сообщили независимые друг от друга источники: игровой журналист Колин Мориарти и создатель франшизы God of War Дэвид Яффе.

По информации инсайдеров, ранний билд PlayStation-эксклюзива демонстрирует высокое качество исполнения, однако предлагает знакомую формулу «more of the same» (то есть развитие серии по уже знакомым лекалам). Собеседники Яффе охарактеризовали проект как «чрезвычайно добротный, но не предлагающий ничего принципиально нового» геймерам, уже знакомым с первыми частями.

Отсутствие геймплейных инноваций выглядит вполне логично: Horizon — это дорогостоящая франшиза-блокбастер. В целях минимизации финансовых рисков Sony фокусируется на сохранении привычных механик для финальной главы трилогии. Производство флагманских ААА-проектов требует колоссальных бюджетов, из-за чего компания сознательно избегает радикальных экспериментов при завершении трилогии.

Официального анонса Horizon 3 от Sony Interactive Entertainment пока не поступало. Напомним, что на данный момент Guerrilla также сфокусирована на развитии научно-фантастической вселенной за счет кооперативного экшена Horizon Hunters Gathering для PS5 и PC.