Sony: серия Horizon преодолела отметку в 40 миллионов проданных копий

Компания Sony сообщила о том, что суммарные продажи игр франшизы Horizon превысили 40 миллионов копий. В статистике учитывались:
- Horizon: Zero Dawn (PS4);
- Horizon: Forbidden West (PS4, PS5);
- Horizon: Zero Dawn Complete Edition (PC);
- Horizon: Forbidden West Complete Edition (PC);
- Horizon: Zero Dawn Remastered (PlayStation 5, PC);
- Horizon: Call of the Mountain (PS5, PSVR2);
- LEGO Horizon Adventures (PS5, Nintendo Switch, PC).
При этом в июле текущего года Sony сообщала о совокупных продажах франшизы на уровне 38 миллионов копий. Таким образом, за четыре месяца Sony удалось продать еще 2 миллиона копий игр серии.
Хорошая игра
пс5 сгорела не смог пройти