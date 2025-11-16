ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 169 оценок

Sony: серия Horizon преодолела отметку в 40 миллионов проданных копий

AceTheKing AceTheKing

Компания Sony сообщила о том, что суммарные продажи игр франшизы Horizon превысили 40 миллионов копий. В статистике учитывались:

При этом в июле текущего года Sony сообщала о совокупных продажах франшизы на уровне 38 миллионов копий. Таким образом, за четыре месяца Sony удалось продать еще 2 миллиона копий игр серии.

9
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий