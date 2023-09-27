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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7.1 580 оценок

Состоялся официальный анонс Horizon Forbidden West: Complete Edition для ПК и PlayStation 5

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butcher69
Новости

Компания Sony официально подтвердила, что Horizon Forbidden West: Complete Edition выйдет на PS5 и PC (Steam и Epic Games Store).

Надежный инсайдер оказался не совсем прав. Horizon Forbidden West: Complete Edition действительно станет следующим бывшим эксклюзивом PlayStation, как он и утверждал, но релиз PC-версии придется подождать до "начала 2024 года". Это означает, что нам придется подождать несколько месяцев, как минимум, а не "ближайшие 15 дней", как он заявил сегодня. На PS5 Horizon Forbidden West: Complete Edition выйдет уже на следующей неделе, 6 октября.

Релиз Horizon Forbidden West состоялся на PlayStation 4 и PlayStation 5 в конце февраля 2022 года.

У игры уже появилась страница в Steam. За портирование игры отвечает команда Nixxes Software.

34
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Идет

17
jax baron

ябывдул

0
DeadRemix

Лучше бы цусиму)

9
Legend_of_the_Hero

Отличная новость. Будем надеяться что оптимизон тоже не забудут завести.

4
Evil in the flеsh

Dlss выручит😄. Хотя игра выходила и на пастгене, и системки вряд ли сильно вырастут, если только по видеокарте.

0
OculusMortem

Теперь верю.

1
NegativePolygon

Это хорошо мне первая часть понравилась )

1
Kuzko

Ура! Что и следовало ожидать! Наконец-то исправят Элой мододелы на ПК!))

1
JustA_NiceGuy
1
6363

Почему не анонсировать на State of play этот анонс, странно.

0
Народный гейминг

Предыдущая часть по сюжетной составляющей достойна своего исполнения👍 А вот в плане побочек скукотень полная! Графоний же и оптимизация на твёрдую пятёрку☝️

Разрабам нужно будет в той или в иной степени насытить мир различного рода событиями в новой части, как было в серии Гта, Редемшен, Ведьмак!

0
v039483

опана ;)

0
kityara35

На голодный год в конец очереди. От первой не в восторге совсем, скучная и нудная. Days gone больше заслужили вторую часть.

-1
neeXXXT

100 часов тупого однообразного гринда в дэйс гон, нет спасибо, удалил эту парашу спустя 20 часов.

-2
jax baron neeXXXT

оба слабаки я прощёл и то и то и всё понравилось.

-1
Кей Овальд

Хорошо, что на ПК выйдет. Хотя не уверен, что хочу играть во вторую из-за того, что Элой лесбухой сделали.

-3
SSStylish

Это, конечно же, ужасно влияет на геймплей и сюжет.

1
Ely Maze

как то глупо не играть в игру только из за этого

1
Kenn1y

Там вообще выбор есть.

1
jax baron

ты можешь не заводить роман офицеально.

-1
Kot9lra street

лесбийская параша скоро и на пк

-3
Анна Кранцове

О теперь еще больше дез баланса будет не спасибо после 1 части то же мусор

-5
Kenn1y

Тупо с их стороны, что так рано на ПК, ещё и GOTY на PS5 второй раз брать.

-5
Ely Maze

Сони изначально говорили что будут выпускать свои эксклюзивы спустя 2 года а в 24 будет два года с выхода игры

1
Kenn1y Ely Maze

Время быстро летит кончено, надеюсь, что выпустят полное физическое издание на PS5, как раз можно будет диск заменить в спец издании.

0
Magnusss

тупо выпускать только на 1 платформе . лучьши бы сделали игры обратно совместимыми ибо уход консоли с рынка и игры умирают . зато на пк заведется игра даже из 90х .

1
Kenn1y Magnusss

Это да, но и выпускать лучше сразу, чтобы люди купили нужную им версию, а дальше для коллекции кому нужно диск, а так получается, что фулл прайс за обе версии, сначала за ту, какая есть, а позже за лучшую.

0
caliskan

Так и знал что на ПК позже выйдет. Ну сейчас и так игр полно, это игру бы и не заметил никто на ПК

-6
zjkjt

если работаете 6 дней в неделю по 12 часов в день, естественно игр полно

0
Kenn1y zjkjt

Да и при 5 днях по 8 часов, плюс личная жизнь, как бы тоже игр полно не пройденных, игра на 200 часов это около 3-4 месяцев по прохождению.

1
caliskan zjkjt

При 5/2 с 9 до 18 тоже полно

0
jax baron

ты хотел написать: в эту игру бы играли а другие и не заметили- вот так вернее.

0