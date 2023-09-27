Состоялся официальный анонс Horizon Forbidden West: Complete Edition для ПК и PlayStation 5

Компания Sony официально подтвердила, что Horizon Forbidden West: Complete Edition выйдет на PS5 и PC (Steam и Epic Games Store).
Надежный инсайдер оказался не совсем прав. Horizon Forbidden West: Complete Edition действительно станет следующим бывшим эксклюзивом PlayStation, как он и утверждал, но релиз PC-версии придется подождать до "начала 2024 года". Это означает, что нам придется подождать несколько месяцев, как минимум, а не "ближайшие 15 дней", как он заявил сегодня. На PS5 Horizon Forbidden West: Complete Edition выйдет уже на следующей неделе, 6 октября.
Релиз Horizon Forbidden West состоялся на PlayStation 4 и PlayStation 5 в конце февраля 2022 года.
У игры уже появилась страница в Steam. За портирование игры отвечает команда Nixxes Software.
Идет
ябывдул
Лучше бы цусиму)
Отличная новость. Будем надеяться что оптимизон тоже не забудут завести.
Dlss выручит😄. Хотя игра выходила и на пастгене, и системки вряд ли сильно вырастут, если только по видеокарте.
Теперь верю.
Это хорошо мне первая часть понравилась )
Ура! Что и следовало ожидать! Наконец-то исправят Элой мододелы на ПК!))
Почему не анонсировать на State of play этот анонс, странно.
Предыдущая часть по сюжетной составляющей достойна своего исполнения👍 А вот в плане побочек скукотень полная! Графоний же и оптимизация на твёрдую пятёрку☝️
Разрабам нужно будет в той или в иной степени насытить мир различного рода событиями в новой части, как было в серии Гта, Редемшен, Ведьмак!
опана ;)
На голодный год в конец очереди. От первой не в восторге совсем, скучная и нудная. Days gone больше заслужили вторую часть.
100 часов тупого однообразного гринда в дэйс гон, нет спасибо, удалил эту парашу спустя 20 часов.
оба слабаки я прощёл и то и то и всё понравилось.
Хорошо, что на ПК выйдет. Хотя не уверен, что хочу играть во вторую из-за того, что Элой лесбухой сделали.
Это, конечно же, ужасно влияет на геймплей и сюжет.
как то глупо не играть в игру только из за этого
Там вообще выбор есть.
ты можешь не заводить роман офицеально.
лесбийская параша скоро и на пк
О теперь еще больше дез баланса будет не спасибо после 1 части то же мусор
Тупо с их стороны, что так рано на ПК, ещё и GOTY на PS5 второй раз брать.
Сони изначально говорили что будут выпускать свои эксклюзивы спустя 2 года а в 24 будет два года с выхода игры
Время быстро летит кончено, надеюсь, что выпустят полное физическое издание на PS5, как раз можно будет диск заменить в спец издании.
тупо выпускать только на 1 платформе . лучьши бы сделали игры обратно совместимыми ибо уход консоли с рынка и игры умирают . зато на пк заведется игра даже из 90х .
Это да, но и выпускать лучше сразу, чтобы люди купили нужную им версию, а дальше для коллекции кому нужно диск, а так получается, что фулл прайс за обе версии, сначала за ту, какая есть, а позже за лучшую.
Так и знал что на ПК позже выйдет. Ну сейчас и так игр полно, это игру бы и не заметил никто на ПК
если работаете 6 дней в неделю по 12 часов в день, естественно игр полно
Да и при 5 днях по 8 часов, плюс личная жизнь, как бы тоже игр полно не пройденных, игра на 200 часов это около 3-4 месяцев по прохождению.
При 5/2 с 9 до 18 тоже полно
ты хотел написать: в эту игру бы играли а другие и не заметили- вот так вернее.