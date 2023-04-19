Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7.1 499 оценок

Состоялся релиз дополнения Horizon Forbidden West: Burning Shores, которое доступно полностью на русском языке

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии Guerrilla Games совместно с компанией Sony Interactive Entertainment выпустили масштабное дополнение для ролевого экшена Horizon: Forbidden West. Платное расширение под названием Burning Shores добавляет в игру новый сюжет, регион для исследования и множество нового контента. Примечательно, что официально дополнение недоступно для покупки в российском регионе, однако игра была полностью переведена на русский язык, включая озвучку.

Дополнение Horizon Forbidden West: Burning Shores отправляет игроков вместе с Элой в земли Запретного Запада. На развалинах известного Лос-Анджелеса образовался крайне опасный вулканический архипелаг, где назревает новая опасность для всего живого на планете. Чтобы разблокировать доступ к новому приклюению, нужно полностью завершить основную задачу (включая главу «Сингулярность») в Horizon Forbidden West для PS5. Выполняя основную задачу, игрок получит сообщение через визор Элой, которое и запустит дополнение.

Вот как выглядит карта нового региона в расширении:

Horizon Forbidden West: Burning Shores доступно только на PlayStation 5.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Djagger81

Классная игра. Одна из самых красивых в которые доводилось играть

2
Trofikus

Может через годик или около того портируют и на ПК. Как интерес поутихнет на плойке.

0
-Zion-

В прошлом году ванговали пол года год и на ПК выйдет. Год прошёл.

3
Grindest

Конечно, так и будут делать, бабло то надо, а сонсольщики не бесконечны, вот и для пк порты делать чаще стараются. Впереди ещё порты ожидают других игр.

-2
NorthSable

Это самое тупое решение от сони - заставлять пройти оригинал перед дополнением. Я мог потерять свои сохранения по тысячи причин. Они по сути отсекают целый пласт потенциальный покупателей

0