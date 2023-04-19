Состоялся релиз дополнения Horizon Forbidden West: Burning Shores, которое доступно полностью на русском языке ©

Разработчики из студии Guerrilla Games совместно с компанией Sony Interactive Entertainment выпустили масштабное дополнение для ролевого экшена Horizon: Forbidden West. Платное расширение под названием Burning Shores добавляет в игру новый сюжет, регион для исследования и множество нового контента. Примечательно, что официально дополнение недоступно для покупки в российском регионе, однако игра была полностью переведена на русский язык, включая озвучку.

Дополнение Horizon Forbidden West: Burning Shores отправляет игроков вместе с Элой в земли Запретного Запада. На развалинах известного Лос-Анджелеса образовался крайне опасный вулканический архипелаг, где назревает новая опасность для всего живого на планете. Чтобы разблокировать доступ к новому приклюению, нужно полностью завершить основную задачу (включая главу «Сингулярность») в Horizon Forbidden West для PS5. Выполняя основную задачу, игрок получит сообщение через визор Элой, которое и запустит дополнение.

Вот как выглядит карта нового региона в расширении:

Horizon Forbidden West: Burning Shores доступно только на PlayStation 5.