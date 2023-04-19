Состоялся релиз дополнения Horizon Forbidden West: Burning Shores, которое доступно полностью на русском языке

Разработчики из студии Guerrilla Games совместно с компанией Sony Interactive Entertainment выпустили масштабное дополнение для ролевого экшена Horizon: Forbidden West. Платное расширение под названием Burning Shores добавляет в игру новый сюжет, регион для исследования и множество нового контента. Примечательно, что официально дополнение недоступно для покупки в российском регионе, однако игра была полностью переведена на русский язык, включая озвучку.
Дополнение Horizon Forbidden West: Burning Shores отправляет игроков вместе с Элой в земли Запретного Запада. На развалинах известного Лос-Анджелеса образовался крайне опасный вулканический архипелаг, где назревает новая опасность для всего живого на планете. Чтобы разблокировать доступ к новому приклюению, нужно полностью завершить основную задачу (включая главу «Сингулярность») в Horizon Forbidden West для PS5. Выполняя основную задачу, игрок получит сообщение через визор Элой, которое и запустит дополнение.
Вот как выглядит карта нового региона в расширении:
Horizon Forbidden West: Burning Shores доступно только на PlayStation 5.
Классная игра. Одна из самых красивых в которые доводилось играть
Может через годик или около того портируют и на ПК. Как интерес поутихнет на плойке.
В прошлом году ванговали пол года год и на ПК выйдет. Год прошёл.
Конечно, так и будут делать, бабло то надо, а сонсольщики не бесконечны, вот и для пк порты делать чаще стараются. Впереди ещё порты ожидают других игр.
Это самое тупое решение от сони - заставлять пройти оригинал перед дополнением. Я мог потерять свои сохранения по тысячи причин. Они по сути отсекают целый пласт потенциальный покупателей