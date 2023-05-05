Создатели Horizon Forbidden West расскажут о будущем студии на мероприятии в Великобритании ©

После выхода дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West амстердамская компания Guerrilla Games надеется на светлое будущее. Представитель компании был выбран для выступления с основным докладом на конференции Develop: Brighton. Представители PlayStation Studios, Sumo Digital, Housemarque, Dambuster Studios и других компаний выступят на мероприятии, где создатели игр собираются вместе, чтобы учить и учиться.

В докладе под названием "Guerrilla: к новым горизонтам" руководство компании расскажет о том, что ждет команду в будущем, и о трудностях, которые были преодолены в ходе разработки Forbidden West. С докладом выступит художественный руководитель Ян-Барт ван Бик, а также Энджи Сметс, недавно назначенная главой отдела стратегии развития в PlayStation Studios.

Конечно, крайне маловероятно, что мы получим какие-либо конкретные новости в плане игр, но для ботаников индустрии и тех, кто интересуется ремеслом создания ААА-игр, это должно быть весьма познавательно. Как вы думаете, какое будущее ждет Guerrilla Games? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.