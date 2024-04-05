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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 1 799 оценок

Сравнение производительности Horizon Forbidden West с последним патчем демонстрирует улучшение оптимизации

butcher69
Новости

Последнее обновление для ПК-версии Horizon Forbidden West улучшает оптимизацию процессора и повышает производительность в некоторых сценариях, судя по новому сравнительному видео, опубликованному в сети.

В сравнительном видео, подготовленном MxBenchmarkPC, показано, как в обоих вариантах с нагрузкой на GPU и CPU игра получает небольшое, но заметное улучшение производительности, в некоторых случаях на 5 FPS больше, чем в релизной версии игры с меньшей нагрузкой на CPU.

Несмотря на то, что ПК-порт Horizon Forbidden West является одним из лучших, которые мы видели за последние несколько лет, любое улучшение производительности можно только приветствовать. Помимо различных оптимизаций, патч 1.1.47 также вносит ряд исправлений, таких как проблемы с освещением и графикой и другие. Подробнее о нем вы можете узнать здесь.

Horizon Forbidden West уже доступна на PC, PlayStation 5 и PlayStation 4.

-2
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Netro359
в некоторых случаях на 5 FPS больше

Изменения которые видно на глаз обычному игроку на народном железе с % из стима не менее 35-40 будут ?

upd. Игра норм (не считая повесточной дичи итд), оптимизация норм, типа молодцом что работаете. Но это не те результаты которые нужны по меньшей мере большинству игрунов.

3
Magnusss

так не идет . берите слабейшую карту которая даст минимально играбильный фпс и на ней тестите . какой смысл теснить на этом . это как сказать наши новые покрышки позволят пройти любую грязь и ставят их на бтр поставь на жигули и посмотрим . сразу всплывут все тормоза которые слабая карта не сможет компенсировать

3
Руслан Меркулов 2

Ахаха прибавка на 2 фпс))) Там и так хорошая оптимизация

2
kotasha

Только вот есть одно но, у многих нет RTX 4080 она стоит как две пс5.

2
natrogrii

просто у многих нет денег, а если работать, то всё будет

p.s. от себя скажу, покупка новой видеокарты хотя бы раз в пару-тройку лет, лично для меня, не такая уж проблема, и нафиг мне все эти коробки.

0
ShannenDoherty

Отличная игра, не перестаю наслаждаться. Графика очень приятная и красивая, геймплей увлекательный и разносторонний. Единственное что таким личиком как у Элой не полюбуешься... да и количество чёрных лиц в игре и полных женщин отталкивает от посещения поселений.

1
Den558

2 фпс))

1
Mur Libe

Да нихрена не поменялось, сижу на 2060с с райзен 5500, просады бывают в локациях где поселения, влоть до 30 кадров, хрень это а не оптимизон...

0
natrogrii

я хоть и уважаю 2060Super, сам на ней несколько лет просидел, и первую часть прошел, вообще всё летало(FHD-Max), но сейчас на ней запускать игры. на макс настройках? извините

0
Элой

Хрень а ней игра. Унылый скучный однообразный геймплей! Графоний слабоват! Единственное, симпатичное рыло главной героини, постоянно любуюсь. Также радует что в игре очень много полных и черных людей.

-2
Netro359

Эх, а мы верили что МcDuсk из нашего детсвта относится к старому диснею, а он тоже переоделся (

0
Кyрица Netro359

У тебя чердак потек...

0
Netro359 Кyрица

Стёб оказался настолько пробивным что ранимая и слабая личность сменила ник и аватарку 🤭

0