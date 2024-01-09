Сравнение ранней PC-версии Horizon Forbidden West наглядно показало, что PS5-версия по-прежнему прекрасна

В сети появилось сравнительное видео из ранней PC-версии Horizon Forbidden West, в котором показаны различия с версией для PlayStation 5. В видеоролике показаны кадры из свежего трейлера, который вчера выпустила NVIDIA, и кадры с PlayStation 5, демонстрируя, насколько хорошо игра с открытым миром от Guerilla смотрится на консоли. Наряду с очевидно более высоким разрешением, которое делает детализацию более четкой, в версии для ПК появилось больше частиц снега и ряд других незначительных визуальных улучшений.
Поскольку визуальных различий между двумя версиями будет не так много, производительность - вот что будет определять Horizon Forbidden West на PC. Вчера NVIDIA подтвердила, что игра будет поддерживать DLSS 3 Frame Generation и Reflex, которые обеспечат плавную частоту кадров с уменьшенной задержкой ввода. В будущем к семейству DLSS 3 также присоединятся Like a Dragon: Infinite Wealth и Dragon's Dogma 2.
Нужно больше пельменей.
На пк у неё щёки пухлее?
До первого же мода )))
Щёки то так не надувай, сойни
Када выйдет та, извёлся уже весь прям?
В феврале или марте.Если не перенесут
Horizon forbidden west, мне очень понравилось, но в ней столько всяких частиц и высокой яркости, что играть в неё было невозможно минут 15 играешь и адски болят глаза, не знаю это только у меня или нет.
Так написали, как-будто игра вышла на PS5 лет 6-7 назад) Игра 2022 года. Ей ещё и 2 лет нету.
че там в минималках 3050 и i7 десятого поколения,что бы запустилось в full hd 30 фпс .Как с ласт оф асс будет
Когда предзаказ?
А что, на ПК сейчас графика сильно лучше консольной?
Сейчас практически на одном уровне, за исключением мелочей, которые идут в плюс ПК.
На пк чаще всего нет мыла. Плюс если карта мощная то и трассировка.
Конечно. RTX, 60 fps, 4k. Ну а для соснолей как были стандартами 720p и 30 fps, так и остались
На PS5 тоже нет мыла если что, но на ps4 оно встречалось. За свою цену, консоль выдаёт отличную картинку, ну и стоит раза в 2 как минимум дешевле среднего ПК, который выдаёт такую же картинку, если иногда не хуже(оптимизация)
Да лучше, но это в том случае, если твой компьютер стоит не меньше 300к как минимум, если же нет, то не сильно тогда будет отличается от консолей, разве что некоторые фишки будут доступны для ПК, в отличие от тех же консолей. Плюс оптимизация всё-таки хуже будет на ПК в играх, чем на консолях, поэтому и качеством иногда придётся жертвовать сильно, ради прохождения игры.
Horizon Forbidden West - эталон графика/оптимизация Стабильные 60 FPS/1440p на PS5
ты бредишь, 60 только в производительности и там все мыло мыльное, как буд то 280 растянули
Явно не видели по факту как работает игра на PS5. Глупости пишите. А для 4k 60fps на PC большинству, железок скорее всего не хватит.) Классика же.🙂
Не 1440р а 1800р в режиме производительности. Что за свиниь не грамотные.
Так это же с длсс пк ролик, без длсс будет ещё лучше, ждём нормальное сравнение.