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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.2 706 оценок

Сравнение ранней PC-версии Horizon Forbidden West наглядно показало, что PS5-версия по-прежнему прекрасна

Gruz_
Новости

В сети появилось сравнительное видео из ранней PC-версии Horizon Forbidden West, в котором показаны различия с версией для PlayStation 5. В видеоролике показаны кадры из свежего трейлера, который вчера выпустила NVIDIA, и кадры с PlayStation 5, демонстрируя, насколько хорошо игра с открытым миром от Guerilla смотрится на консоли. Наряду с очевидно более высоким разрешением, которое делает детализацию более четкой, в версии для ПК появилось больше частиц снега и ряд других незначительных визуальных улучшений.

Поскольку визуальных различий между двумя версиями будет не так много, производительность - вот что будет определять Horizon Forbidden West на PC. Вчера NVIDIA подтвердила, что игра будет поддерживать DLSS 3 Frame Generation и Reflex, которые обеспечат плавную частоту кадров с уменьшенной задержкой ввода. В будущем к семейству DLSS 3 также присоединятся Like a Dragon: Infinite Wealth и Dragon's Dogma 2.

-5
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
berenyorel

Нужно больше пельменей.

4
Случайный Игрок

На пк у неё щёки пухлее?

3
Pimba

До первого же мода )))

4
Макс Макс 007

Щёки то так не надувай, сойни

1
TRADS80

Када выйдет та, извёлся уже весь прям?

0
XeNTRoN

В феврале или марте.Если не перенесут

-2
UnfairMarius

Horizon forbidden west, мне очень понравилось, но в ней столько всяких частиц и высокой яркости, что играть в неё было невозможно минут 15 играешь и адски болят глаза, не знаю это только у меня или нет.

0
Евгений Кондратенко
наглядно показало, что PS5-версия по-прежнему прекрасна

Так написали, как-будто игра вышла на PS5 лет 6-7 назад) Игра 2022 года. Ей ещё и 2 лет нету.

-1
valentin31212

че там в минималках 3050 и i7 десятого поколения,что бы запустилось в full hd 30 фпс .Как с ласт оф асс будет

-2
Abarmot90

Когда предзаказ?

-2
warp 37

А что, на ПК сейчас графика сильно лучше консольной?

-2
Алан Битаров

Сейчас практически на одном уровне, за исключением мелочей, которые идут в плюс ПК.

5
PlacidFrazer

На пк чаще всего нет мыла. Плюс если карта мощная то и трассировка.

0
0ncnjqybr

Конечно. RTX, 60 fps, 4k. Ну а для соснолей как были стандартами 720p и 30 fps, так и остались

1
Clive Rosfield PlacidFrazer

На PS5 тоже нет мыла если что, но на ps4 оно встречалось. За свою цену, консоль выдаёт отличную картинку, ну и стоит раза в 2 как минимум дешевле среднего ПК, который выдаёт такую же картинку, если иногда не хуже(оптимизация)

0
Clive Rosfield

Да лучше, но это в том случае, если твой компьютер стоит не меньше 300к как минимум, если же нет, то не сильно тогда будет отличается от консолей, разве что некоторые фишки будут доступны для ПК, в отличие от тех же консолей. Плюс оптимизация всё-таки хуже будет на ПК в играх, чем на консолях, поэтому и качеством иногда придётся жертвовать сильно, ради прохождения игры.

0
брaтанчик

Horizon Forbidden West - эталон графика/оптимизация Стабильные 60 FPS/1440p на PS5

-3
Gorin1989

ты бредишь, 60 только в производительности и там все мыло мыльное, как буд то 280 растянули

-2
Batchankoff Gorin1989

Явно не видели по факту как работает игра на PS5. Глупости пишите. А для 4k 60fps на PC большинству, железок скорее всего не хватит.) Классика же.🙂

2
Qoold

Не 1440р а 1800р в режиме производительности. Что за свиниь не грамотные.

0
Лидер_Мур

Так это же с длсс пк ролик, без длсс будет ещё лучше, ждём нормальное сравнение.

-3