Стал известен размер скачиваемых файлов Horizon Forbidden West: Burning Shores для PS5 ©

За несколько дней до выхода долгожданного расширения Burning Shores для Horizon Forbidden West стали известны размеры файлов для PS5. Согласно сообщению PlayStation Game Size в Твиттере, вес дополнения Burning Shores в Европе составит 16,763 ГБ, что добавляется к весу базовой игры, равному 99,35 ГБ, итого 116 ГБ. Очевидно, что обновления могут появиться при запуске дополнения Burning Shores и в последующие недели, что может еще больше увеличить общий размер.

В Horizon Forbidden West: Burning Shores Элой отправится на юг, мимо земель тенактов, в то, что когда-то было Лос-Анджелесом. В этом новом приключении игроки столкнутся со зловещей угрозой, таящейся в этих опасных диких землях, встретят новых персонажей, бросят вызов новым машинам и новым основным и дополнительным миссиям.

Расширение будет доступно с 19 апреля 2023 года и только на PS5, так как некоторые технические улучшения, достигнутые Guerrilla Games с этим DLC, такие как облака следующего поколения, возможны только на флагманской консоли Sony.