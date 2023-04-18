Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7.1 498 оценок

Стал известен список трофеев дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West

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monk70
Новости

Завтра выйдет платное дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West, которое принесет игрокам несколько новых трофеев. Полный список доступен, любезно предоставлен PowerPyx, но есть спойлеры. Мы не будем вдаваться в подробности, связанные с историей, так что переходите по ссылке на свой страх и риск.

Вам предстоит заработать 18 новых трофеев, и вам нужно будет выполнить побочные и основные квесты для всех из них. Призрачная перчатка , используемая членами Дальнего Зенита в основной игре и представленная в различных трейлерах дополнения, также имеет свои собственные трофеи. Также вас ждут новые машины, предметы коллекционирования и боевые трофеи. К счастью, нет ничего, что требовало бы более высоких сложностей.

Horizon Forbidden West: Burning West выходит завтра на PS5, но предварительная загрузка уже доступна. Вы также можете скачать патч 1.2.1, добавляющий поддержку расширения и новые специальные возможности.

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