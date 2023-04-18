Стал известен список трофеев дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West ©

Завтра выйдет платное дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West, которое принесет игрокам несколько новых трофеев. Полный список доступен, любезно предоставлен PowerPyx, но есть спойлеры. Мы не будем вдаваться в подробности, связанные с историей, так что переходите по ссылке на свой страх и риск.

Вам предстоит заработать 18 новых трофеев, и вам нужно будет выполнить побочные и основные квесты для всех из них. Призрачная перчатка , используемая членами Дальнего Зенита в основной игре и представленная в различных трейлерах дополнения, также имеет свои собственные трофеи. Также вас ждут новые машины, предметы коллекционирования и боевые трофеи. К счастью, нет ничего, что требовало бы более высоких сложностей.

Horizon Forbidden West: Burning West выходит завтра на PS5, но предварительная загрузка уже доступна. Вы также можете скачать патч 1.2.1, добавляющий поддержку расширения и новые специальные возможности.