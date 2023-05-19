Horizon: Forbidden West 18.02.2022
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Сценаристы Horizon не задумывались о серии без Лэнса Реддика: "Мы просто скучаем по нему"

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butcher69
Новости

Безвременная кончина культового актера Лэнса Реддика застала мир врасплох, а учитывая, насколько важны его роли в Horizon Forbidden West и Destiny 2, фанаты задаются вопросом, что будет дальше. Мы знаем, что впереди еще несколько появлений, но сценаристы Horizon пока не думают об этом.

В интервью VGC директор по повествованию Бен МакКоу, говоря о будущем серии без Лэнса Реддика, сказал: "Мы действительно просто сосредоточены на том, чтобы пережить эту трагедию и послать наши мысли его семье. Мы не думали об этом. Сейчас не время думать об этом. Мы просто скучаем по нему".

Ранее в статье МакКоу спросили, какое воспоминание о работе с Реддиком у него самое любимое. МакКоу вспомнил, как Реддик и Эшли Берч (Элой) впервые вместе лично записывали реплики в DLC Frozen Wilds в Horizon Zero Dawn, и описал эту сцену: "Искры летели, и это были просто два великих актера, которые сцепились. Это было просто потрясающе. Мы просто раздавлены этим, и мы знаем, что его поклонники, не только в мире видеоигр, но и во всех других формах, тоже".

Пока неясно, как сценаристы поступят в этой ситуации, но то, что так много людей глубоко переживают его потерю, свидетельствует о наследии Реддика.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Odesseet

Договорятся с родственниками актера и будут использовать его модельку а захват движений с другого человека можно взять. Что до голоса,либо пойти радикальным путем и взять схожий но другой голос,либо заморочиться и сгенерировать голос по образцам

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