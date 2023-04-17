Свежий закулисный ролик Horizon Forbidden West: Burning Shores посвятили новой напарнице Элой ©

Уже на этой неделе верные поклонники вселенной Horizon начнут новое приключение. Horizon Forbidden West: Burning Shores на данный момент является единственным анонсированным дополнением для творения Guerrilla Games - история дебютирует исключительно на PlayStation 5 уже 19 апреля.

Horizon Forbidden West: Burning Shores не является самостоятельным приключением, поэтому все равно необходимо владеть базовой игрой, но в этом случае мы окажемся в совершенно новом мире. На данный момент сложно сказать, насколько большая карта была разработана разработчиками.

Burning Shores, конечно же, принесет с собой несколько новых важных персонажей, и один из них, о котором рассказала Guerrilla, это Сейка, из племени Квен, которая, по словам Guerrilla, "не похожа ни на кого, с кем Элой когда-либо сталкивалась", и с которой игроки "проведут много времени на протяжении всего сюжета и будут полагаться на ее помощь во многих ситуациях". В прошлом у Элой было несколько довольно солидных персонажей-компаньонов, хотя ни один из них никогда не был таким убедительным, как сама Элой, поэтому нам интересно посмотреть, что привнесет в игру Сейка.

Роль Сейки исполняет актриса Кайли Лия Пейдж и свежий ролик, где закулисные кадры чередуются с игровыми отрывками, посвятили рассказу про её персонажа.