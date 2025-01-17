Сюхэй Ёсида не ожидал, что Horizon Forbidden West уступит по продажам оригиналу

Во время стрима с Kinda Funny Games, Сюхэй Ёсида, бывший глвава PlayStation Studios заявил, что его удивили продажи Horizon Forbidden West на фоне Horizon Zero Dawn, и что он надеялся, что продажи сиквела превзойдут оригинальную игру.

Единственная игра, которая меня немного удивила в плане продажи, - это вторая Horizon. Обожаю Horizon, да и игра получилась отличной, так что я надеялся, что сиквел окажется еще лучше в плане продаж. И хотя игра получилась более масштабной во всех отношениях, вторая часть не смогла разойтись таким же тиражом, как первая. Зачастую продажи сиквелов оказываются лучше, потому что у них уже есть миллионы поклонников. И все же разница в продажах была слишком очевидна, чтобы ее игнорировать: Forbidden West разошлась тиражом в 8,4 миллиона копий, что не так уж и много по сравнению с оригиналом.

Первая игра франшизы, Horizon Zero Dawn, вышла в 2017 году и имела как критический, так и коммерческий успех. На ее долю пришлось 24,3 миллиона из более чем 32,7 миллиона проданных копий всей франшизы.

И хотя сиквел не оправдал ожиданий Ёсиды в плане продаж, для PlayStation франшиза оказалась очень успешной и привлекла множество преданных фанатов IP. В прошлом году стало известно о готовящейся совместно с Netflix экранизации Horizon Zero Dawn, а в октябре этого года вышел ремастер оригинальной игры. Кроме того, в начале этого месяца был анонсирован фильм по Horizon Zero Dawn.