Сюхэй Ёсида не ожидал, что Horizon Forbidden West уступит по продажам оригиналу

Во время стрима с Kinda Funny Games, Сюхэй Ёсида, бывший глвава PlayStation Studios заявил, что его удивили продажи Horizon Forbidden West на фоне Horizon Zero Dawn, и что он надеялся, что продажи сиквела превзойдут оригинальную игру.
Единственная игра, которая меня немного удивила в плане продажи, - это вторая Horizon. Обожаю Horizon, да и игра получилась отличной, так что я надеялся, что сиквел окажется еще лучше в плане продаж. И хотя игра получилась более масштабной во всех отношениях, вторая часть не смогла разойтись таким же тиражом, как первая. Зачастую продажи сиквелов оказываются лучше, потому что у них уже есть миллионы поклонников. И все же разница в продажах была слишком очевидна, чтобы ее игнорировать: Forbidden West разошлась тиражом в 8,4 миллиона копий, что не так уж и много по сравнению с оригиналом.
Первая игра франшизы, Horizon Zero Dawn, вышла в 2017 году и имела как критический, так и коммерческий успех. На ее долю пришлось 24,3 миллиона из более чем 32,7 миллиона проданных копий всей франшизы.
И хотя сиквел не оправдал ожиданий Ёсиды в плане продаж, для PlayStation франшиза оказалась очень успешной и привлекла множество преданных фанатов IP. В прошлом году стало известно о готовящейся совместно с Netflix экранизации Horizon Zero Dawn, а в октябре этого года вышел ремастер оригинальной игры. Кроме того, в начале этого месяца был анонсирован фильм по Horizon Zero Dawn.
Ну если даже он, спустя 3 года не понимает что произошло, то видимо там вообще все руководство вокнулось. Но, лично мне, тоже очень нравится сеттинг и геймплей в игре
Ну так игра неплохая и свой нишу смогла занять (речь про первую). Такой семейный добрый франчайз про динозавриков в будущем. Хорошая детская Игра получилась. Но Сони из неё почему-то начали культ лепить и делать такими же детскими свои остальные франшизы. Какой-нибудь год оф вар это не Грозный убийца богов, а ноющий батяня налаживающий отношения с семьей. весь выбор сони сейчас это детский чел-паук, детский речат и Кланк или детская хорайзон.
Так продолжение во всём лучше первой части, я не фанат серии, но игралось намного бодрее и интереснее, хотя для меня обе игры сильно затянуты, сократить бы их вдвое и была бы конфетка.
В плане сюжета не дотянули. Так что не соглашусь, что вторая лучше первой
Все сиквелы на пс5 получились хуже оригинала. Начиная со 2 ластухи сони куда то не туда свернула и продажи это подтверждают. И судя по трейлеру Интергалактик, они никуда сворачивать не собираются
но анчартед 4 отличный. Дело не в самих сиквелах, а общей шизе западных разрабов. Пилили крутого бэтмана Аркхема и вдруг…. суисайд сквад. пилили биовары масс эфекты с Драгон эджайми и вдруг…. Цветастая вейлгард. Можно много чего вспомнить - борду например. это не проблема одной Сони. Как будто бы у Майков лучше, но нет же)
Uncharted 4 безумно скучный по сравнению даже с 3й частью. По мне худшая часть именно четвёрка.
Если бы он хотя бы прочитал сценарий - не удивлялся бы так.
Старались для меньшинств , сделали Элой лесбой и жирухой во 2 части , а теперь ждет продаж выше чем у первой ) Да и сюжет первой части был поинтереснее .
Интересно, почему
В первой части хотя бы какой-то выбор в диалогах был. Пусть он и не влиял на сюжет,но всё же. А во второй по сути даже эту иллюзию выбора убрали. Линейный как рельса сюжет про избранную Нора на побегушках у всего мира,напичканный повесткой и нелогичным решениям, которые подчас принимает главная героиня. Осилил вторую часть только ради боёв с роботами. Они по-прежнему прикольные. // Vadim Volodin
А вы бы ещё больше повест_очка навалили // Александр Ковалёв
Настолько скучная адвенчура что кое как до концовки добежал и на уже длц забил. Сюжет ещё тупее чем в 1й части. Персонажи стали ещё более отвратительными. Хорошо что в "зелёном магазинчике" брал)). В общем как всегда у современной сони - безумно красиво и настолько же тупо и шаблонно. Ну и ещё в первой части над луками и копьями ржал, кринж боёвка)).
Вот честно все равно на повестку и все что с этим связано
Но вторая часть по сюжету дико сосет, особенно после второй половины игры, сюжет развивается нелогично, все действия ведут к другому концу, но в конце происходит какая то дичь, которая в корни меняет отношения антагониста к всему грядущему, хотя по всей логике он должен был наплевать на всех и свалить в закат
В первой части к раскрытию мира и истории подошли более детально и логично, во второй мотивация персонажей меняется на ходу
Было дико некомфортно и обидно проходить вторую часть получая такое повествование и развитие
А повестка самое незначительное что есть из минусов
Ну да, вокруг же так много примеров успешных феминистических пуков в лужу
Больше удивляет, что такие игры вообще кто-то покупает. По ошибке разве что.. // Jimmie Johnson
Если бы не скандалы вокруг второй части может и стала бы успешней.